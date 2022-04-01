台鋼雄鷹提交中職經營企劃書 強調深耕高雄

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台灣雄鷹隊1日提交加盟中華職業棒球大聯盟「經營企劃書」，由台鋼集團會長謝裕民（左）與董事長王炯棻代表遞交，聯盟會長蔡其昌（右）代表收下，為成為中職第6隊邁出重要的一步。（中華職棒提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年4月1日

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（中央社記者楊啟芳台北1日電）台鋼雄鷹隊今天提交加盟中華職業棒球大聯盟的「經營企劃書」，由台鋼集團會長謝裕民與董事長王炯棻代表遞交，聯盟會長蔡其昌代表收下，這是台鋼雄鷹成為中職第6隊重要的一步。

中職會長蔡其昌表示，「這是歷史性的一刻，看到謝裕民會長與台鋼集團一步一步按規劃時程實現，讓全國球迷逐漸看到第6隊雛形，令人非常感動，將儘速與5隊常務理監事召開會議審查。」

中職目前共有5支球團，包括中信兄弟、統一7-ELEVEn獅、樂天桃猿、富邦悍將與味全龍。味全龍隊在2019年重返中職成為第5隊之後，今年台鋼集團申請加盟，使中華職棒可望繼2008年之後，再度回到6支球團的規模。

台鋼雄鷹提出的經營企劃書內容，包括以「深耕高雄」強調屬地主義為理念，「擴大球迷支持」為方向，打造「南台灣棒球新樂園」為主軸，強化「城市合作」進行規劃，「立足台灣，放眼國際」為目標。

台鋼集團於3月2日與聯盟簽下加盟意向書，並於4月1日提交經營企劃書。接下來聯盟內部會先審查，接著召開常務理事會，只要通過加盟，台鋼雄鷹就能正式展開球隊運作，預計7月份參加中華職棒年度新人選拔會，明年投入二軍比賽，2024年正式加入一軍賽事。（編輯：屈享平）1110401