郭天信沒能幫助球隊落淚 林智勝：一抱他就哭了

中職味全龍隊「天哥」郭天信14日賽後落淚引起討論，他15日受訪表示，當時本來以為有機會安打，沒想到最後被接殺，隊友一安慰就忍不住落淚。（味全龍隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年4月15日

（中央社記者楊啟芳台北15日電）中職味全龍隊「天哥」郭天信昨天在比賽結束後落淚引起討論，林智勝今天爆料一抱郭天信就哭了，郭天信則說，本來以為有機會安打，沒想到最後被接殺，隊友安慰就忍不住落淚。

味全龍隊在昨天對統一獅比賽中，9局上靠著李凱威的3分砲追到僅剩1分落後，接著在一、二壘有人時，換郭天信上場打擊，擊出右外野深遠飛球但遭到接殺，因此比賽結束，郭天信在賽後忍不住落淚，這已經不是他第一次在球場落淚，去年球季結束後接受訪問也曾哭過。

郭天信今天賽前接受媒體訪問時笑說：「昨天是意外，是下雨啦，是雨水滴到我的臉上。」他指出，其實是因為比賽結束後隊友都去安慰他才會落淚，「就不要安慰我、不要理我就不會哭了。」林智勝則在一旁笑說：「我只是抱你一下，就哭得跟什麼一樣。」

郭天信指出，昨天本來澄清湖球場都是順風，但到第8局之後就突然沒有風了，不然最後的打席有機會打到全壘打牆，打出去的瞬間他也以為會形成安打，「感覺有機會，邊跑都想要比什麼動作了，結果就被接到了，只能默默走回來，心情起伏太大了。」

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郭天信也說：「智勝學長跟我講很多，就是一場比賽而已，我已經把能盡力的做好了，只是運氣沒有站在我這邊，其他學長也跟我說打得很好。」郭天信也提到，如果是去年的自己，可能過了1天還會難過到沒辦法講話，會一直去想，心態方面已經進步很多了。

今天是郭天信的22歲生日，賽前在熱身時全隊已經幫他唱過生日快樂歌，談到生日願望，郭天信說，第一個是能贏球，第二個是希望能打進季後賽。（編輯：張芷瑄）1110415