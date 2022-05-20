唐鳳推確診個案管理系統 居隔單拚5至10小時開立

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行政院政務委員唐鳳（圖）與衛福部推出自主回報系統的確診個案管理系統（MBBS），拚5至10小時內可以開立居隔單。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴于榛台北20日電）本土疫情延燒，各地居隔單「塞車」。行政院政務委員唐鳳與衛福部即日起推出自主回報系統的確診個案管理系統（MBBS），讓地方衛生局處人員獲取個案資料減少時間差，拚5至10小時內開立居隔單。

因應本土病例上升，行政院長蘇貞昌5日要求唐鳳協助改善防疫資訊系統。唐鳳今天下午與衛福部資訊處處長龐一鳴舉行記者會，說明近日改善進度。

唐鳳表示，5日當天處理的是接觸者追蹤系統，當場解決接觸者未收到居隔通知的問題；近日則是處理確診者在自主回報系統（BBS）填的資料，在寫入法定傳染病系統過慢，造成地方衛生局處人員居隔單開立的行政負擔問題。

為加速開立居隔單，她說，這週建立MBBS系統，也就是BBS系統的管理系統，讓地方衛生局處人員，能第一時間看到所有已填寫或未填寫的確診者資料，或是確診者的居隔單。

唐鳳表示，她已在16日向全台衛生局處人員介紹MBBS系統，盼能以MBBS系統取代法傳系統的查詢功能，避免目前的資訊時間差。

她也解釋，之所以不改善法定傳染病系統，而是建立MBBS系統，原因在於法定傳染病系統原先用於法定傳染病通報等，程序設計較為精密，要求也較多，而非擔負居家照護個案管理的功能，但目前居家照護占多數，因此開發MBBS系統，盼能短時間判斷高風險與中重症確診者。

至於能節省多少時間，龐一鳴說，開立時間將從過去超過24小時控制在10小時以內，目標則是5小時開立。

媒體追問，協助改善防疫資訊系統是否會有壓力，她表示，人還好，是機器會有壓力，因此一直徵調機器。

另外，媒體關注新系統是否會有銜接問題，唐鳳則說，MBBS的程式碼與介面，是基於2年前曾經使用的防疫追蹤系統，可省去熟悉系統的成本。

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根據唐鳳今天說明，BBS指的是自主回報系統，讓確診個案自行填列確診資訊，無須等疫調人員等待法定傳染病系統進行疫調；MBBS則是自主回報系統的確診個案管理系統，能讓地方衛生局處人員不必等待法傳系統，直接看到BBS系統相關資料。

另外，為避免民眾到現場領取補發的居隔單消耗公衛量能，數位健康證明平台25日起也開放申請「接觸者隔離證明」。（編輯：林興盟）1110520