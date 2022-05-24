富邦產：陪同隔離符合保單條款即理賠 住院日額從寬

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富邦產險24日宣布，只要被保險人出具依傳染病防治法第48條開立的隔離通知書，即可請領防疫險隔離費用補償。（圖取自facebook.com/FUBON）

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（中央社記者謝方娪台北24日電）針對「陪同隔離」理賠，富邦產險今天宣布，只要被保險人出具依傳染病防治法第48條開立的隔離通知書，即可請領防疫險隔離費用補償；富邦產險對住院日額保險金也會從寬認定。

富邦產險同時揭露，今年截至5月23日，富邦產險防疫保單已賠付金額達新台幣7.35億元。

富邦產險表示，依防疫保單條款，被保險人住院診療時才得請領住院日額保險金，但考量目前醫療資源滿載，許多原需住院的確診者在輕重症分流原則下改為居家照護，為盡量符合保單條款及被保險人權益，同時兼顧台灣醫療量能留給緊急使用者，公司對住院日額保險金從寬認定。

另外，關於「陪同隔離」理賠爭議，富邦產險指出，只要被保險人出具依「傳染病防治法第48條」開立的隔離通知書，即符合保單條款，皆可請領隔離費用補償。

對於近日繁多的進件及理賠申請需求，富邦產險表示，全體員工皆全力以赴處理爆量投保、續保文件登打、審查及理賠申請給付，希望加快處理速度，在6月底前完成在途件審理簽單。

同時，因應每日確診人數眾多，為減少客戶非必要出門機會，富邦產險已在官網設置防疫險專區，網頁上有理賠相關流程、應備文件等說明，客戶可在網站上查詢出單、理賠進度、下載相關申請書等。

此外，針對近日媒體報導指稱「富邦產險沒有實際行動履行理賠，帶頭拒保」，富邦產險澄清，對於4月20日（含）收到公司寄發的續保通知書且公司已收取保戶保費者，保險契約即已成立，保戶收到公司簽發的保險單，自保單生效日起就受到保障，公司絕不會任意「退保」。

對於理賠作業，富邦產險強調，公司遵循主管機關原則並支持防疫政策，依條款及產險公會理賠實務指引辦理，確實履行契約義務。（編輯：林淑媛）1110524