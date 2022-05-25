立院財委會通過臨時提案 促公開防疫保單客訴件數

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（中央社記者范正祥台北25日電）立法院財政委員會今天通過臨時提案，金管會應要求由評議中心及公司於6月底前統計並公開防疫保單客訴件數，之後維持每2個月統計一次直至2023年4月底止，以做為保險公司將來保單商品發行的審查依據。

立法院財政委員會今天審查證券交易法第4條及第165條之2條文修正草案等案。會中，也處理立委所提數項臨時提案，其中包括通過民進黨立委林楚茵提案。

林楚茵於提案內容指出，防疫保單之亂造成保戶客訴不斷，從反悔不續保、重複投保不核保，到數位健康證明、居家照護用藥等爭議，嚴重影響保險業社會觀感。

提案中表示，金管會作為保險業監管機關，應有效掌握保險公司產生的社會爭議。

林楚茵的提案也獲得民進黨立委郭國文及鍾佳濱共同連署。提案中表示，金管會應要求由評議中心及公司於6月底前統計並公開防疫保單客訴件數，之後維持每2個月統計一次直至2023年4月底止，以做為各公司將來保單商品發行的審查依據。

立法院財政委員會無異議通過這項臨時提案，金管會主委黃天牧在場。（編輯：蘇志宗）1110525