更多編輯台推薦新聞：
四方安全對話是「亞洲版北約」嗎？印度為何尷尬？問答一次看
國際

四方安全對話是「亞洲版北約」嗎？印度為何尷尬？問答一次看

輝瑞兒童疫苗副作用有哪些？保護力多少？接種前該注意的事
生活

輝瑞兒童疫苗副作用有哪些？保護力多少？接種前該注意的事

清冠一號不能當茶喝 副作用為何？哪裡可取得？QA一次看
生活

清冠一號不能當茶喝 副作用為何？哪裡可取得？QA一次看

疫情整理包》本土增逾8萬例 全民適用快篩陽性即確診26日上路

疫情整理包》本土增逾8萬例 全民適用快篩陽性即確診26日上路

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
防疫險理賠
新聞專題
防疫險理賠2/93

立院財委會通過臨時提案 促公開防疫保單客訴件數

2022/5/25 18:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北25日電）立法院財政委員會今天通過臨時提案，金管會應要求由評議中心及公司於6月底前統計並公開防疫保單客訴件數，之後維持每2個月統計一次直至2023年4月底止，以做為保險公司將來保單商品發行的審查依據。

立法院財政委員會今天審查證券交易法第4條及第165條之2條文修正草案等案。會中，也處理立委所提數項臨時提案，其中包括通過民進黨立委林楚茵提案。

林楚茵於提案內容指出，防疫保單之亂造成保戶客訴不斷，從反悔不續保、重複投保不核保，到數位健康證明、居家照護用藥等爭議，嚴重影響保險業社會觀感。

提案中表示，金管會作為保險業監管機關，應有效掌握保險公司產生的社會爭議。

林楚茵的提案也獲得民進黨立委郭國文及鍾佳濱共同連署。提案中表示，金管會應要求由評議中心及公司於6月底前統計並公開防疫保單客訴件數，之後維持每2個月統計一次直至2023年4月底止，以做為各公司將來保單商品發行的審查依據。

立法院財政委員會無異議通過這項臨時提案，金管會主委黃天牧在場。（編輯：蘇志宗）1110525

延伸閱讀
保險局長：即使防疫險1天理賠1億 符合契約就要賠防疫保單理賠原則 金管會：居家照護比照一般住院
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀