富邦產：湧入大量續保件盡力核保 絕無藉故拖延

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（中央社記者謝方娪台北25日電）防疫保單爭議延燒，富邦產險今天指出，目前100萬件在途件為短期內大量湧入的續保件，產險全員盡力投入核保作業，預計6月底前核保完成，絕無藉故拖延不核保。

針對外界指稱「防疫險故意拖延不核保」，富邦產險今天晚間發布聲明澄清，100萬件在途件為短期內大量湧入的續保件，案件量實在太大，加上絕大多數都是線下投保，需大量人工作業，產險已全員盡力投入核保作業，總計100萬件在途件預計6月底前核保完成，絕無藉故拖延不核保；針對不實誣蔑指控，對全員投入的產險非常不公平，富邦產險深表遺憾。

富邦產險強調，絕對遵循主管機關原則並支持防疫政策，依契約條款及產險公會理賠實務指引儘速且從寬辦理理賠，確實履行契約義務；針對「陪同隔離」理賠案件，經被保險人出具依「傳染病防治法第48條」開立的隔離通知書即符合保單條款，得請領隔離費用補償，理賠認定並未落後同業。

此外，基於風險承受程度考量，富邦產險希望將承保能量保留給沒有相關保障的民眾，僅針對已持有富邦產險或其他保險公司有效防疫險保單的被保險人婉拒承保，富邦產險強調，不會有「保單孤兒」情形，且在婉拒重複投保的考量上，與其他同業一致。（編輯：張均懋）1110525