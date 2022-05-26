防疫險爭議 民眾黨促消保官與金管會協助

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（中央社記者郭建伸台北26日電）本土COVID-19疫情衍生防疫險之亂，台灣民眾黨立委邱臣遠今天舉行記者會，要求保險業者積極受理民眾申訴保險爭議，消保官或金管會保險局也應協助，金管會應要求保險公司確實核保理賠。

金融監督管理委員會保險局組長陳清源表示，目前在途保單尚有100多萬件，金管會已要求業者在6月底前核保，並供消費者查詢進度。

邱臣遠今天偕民眾黨議員參選人張凱鈞、張幸松等人舉行記者會，要求政府應負起對保險公司的監督管理責任，保障民眾投保權益。

邱臣遠表示，保險業者未來推出保單前務必精算風險，不能如先前一樣，因為時空環境變化，避免嚴重虧損才大轉彎。

至於金管會，邱臣遠指出，必須承擔起防疫保單監理及保險公司的督導責任，踩穩應有底線和立場，檢討這次風險控管的失靈原因，不要讓業者任意修改遊戲規則，影響保戶權益。

邱臣遠說，保險業者應積極受理民眾申訴保險爭議，消保官或金管會保險局面對爭議也應協助，金管會應確實要求保險公司，「該核保就核保、該理賠就理賠」。

陳清源表示，對於民眾認為核保遭拖延或刁難，金管會已發函要求公司給予合理的補正時間，不得以不正當理由拖延或拒保。

陳清源也提到，金管會已要求金融消費評議中心定期公告申訴及評議狀況，並提供遇有爭議的專人諮詢或服務，以維護消費者權益。

邱臣遠今天也偕黨籍議員參選人徐佑昇、林毓峯、紀珈、李依芩舉行記者會，宣布將成立「基隆民眾防疫小組」，盼協助基隆市民一起度過疫情難關。（編輯：楊蘭軒）1110526