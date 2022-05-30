郭台銘：投資PCR檢測儀為了母親 將優先供應台灣

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（中央社記者鍾榮峰台北30日電）鴻海創辦人郭台銘表示，投資開發家用PCR檢測儀器，主要是為了母親；富佳生技研發的家用PCR檢測儀器成本會比快篩便宜，將優先供應台灣，給弱勢族群和偏鄉家庭。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，篩檢需求大增，衛服部食藥署20日宣布核准郭台銘投資的富佳生技的艾卡爾新冠病毒家用核酸檢測套組（鼻腔）專案製造，這也是首款國產家用PCR檢測儀器專案製造。

TVBS於29日晚間播出郭台銘接受媒體人陳文茜部分專訪內容，郭台銘說，投資開發家用PCR檢測儀器，主要是為了高齡97歲的老母親郭初永真，因為母親不能打疫苗，只能天天檢測，但母親高齡需洗腎，洗腎到醫院有風險，所以幫忙母親洗腎的護理師也有一台、專送母親洗腎的司機也有一台，「連護理師的男朋友也有一台」。

郭台銘表示，這台家用PCR檢測儀器完全由個人投資的生技研發中心投入，相關創新研發、自主設計都在台灣的台北市和新北市土城，「沒有借重外面的工程師」。

他說，過去數十年來都是做人家的原廠委託製造（OEM）和原廠委託設計製造（ODM），這台家用PCR檢測儀器完全是原創，在台灣開發，現在數據驗證「都非常好」，優先供應台灣市場，給弱勢族群和偏鄉家庭。

郭台銘表示，他有一個夢，機台可以送，測試免費，跟廣告商收錢就好；希望台灣能有個計劃，讓每個家庭都能有一台類似這樣的設備，可以跟很多機構合作，不論各種疫情，讓所有醫生都可以在這個平台開發各種測試試劑。（編輯：楊蘭軒）1110530