端午節前大台北防午後大雨 預估6/6鋒面再來

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（中央社記者張雄風台北31日電）氣象局今天表示，傍晚起降雨趨緩，明天起至端午節主要受西南風及午後熱對流影響，降雨以中南部及沿海地區為主，大台北、宜花午後可能有局部大雨；預估6月6日又有鋒面接近。

中央氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，降雨在今天傍晚已減緩，目前鋒面逐漸北移，明天一直到6月5日都是西南風的環境；明天各地高溫約攝氏32至34度，局部地區可能有35、36度，氣象局也針對台東發布高溫資訊，可能有連續36度以上高溫出現。

黃恩鴻表示，明天各地大致多雲到晴，受西南風影響，中南部地區、沿海地區清晨至上半天會有短暫陣雨，但時間短、範圍也較小，大多時間仍能見到陽光；另外午後對流明顯，大台北、宜花地區、各山區有局部短暫雷陣雨，可能有局部大雨發生；同樣的天氣型態會持續到6月3日端午節。

黃恩鴻指出，預估6月4、5日水氣增多，中南部轉為整天斷續有雨，其他地區多雲到晴，午後有雷陣雨，但降雨範圍會略為增加。

黃恩鴻提到，目前觀察6月6、7日鋒面接近、西南風影響，水氣多，整個西半部都有短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲，不排除會有類似今天強度的降雨出現。

黃恩鴻提醒，明天在金門、馬祖地區可能有霧或低雲，影響能見度。（編輯：張雅淨）1110531