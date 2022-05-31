恐龍陪打兒童疫苗 台中科博館6/1開設大型快打站

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中央流行疫情指揮中心協助地方設置大型快打站，6月1日起提供5至11歲孩童施打COVID-19疫苗，台中自然科學博物館為其中一站，在恐龍造景的陪同下，希望緩解小朋友施打疫苗緊張情緒。（科博館提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年5月31日

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（中央社記者趙麗妍台中31日電）國內疫情嚴峻，自然科學博物館自6月1日至5日，設置5至11歲兒童預約接種輝瑞兒童疫苗的大型快打站，周邊還有恐龍相關造景，可緩解小朋友緊張情緒，5天預計施打1萬8000名。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情持續在高原期，為提升兒童保護力，中央流行疫情指揮中心6月1日起，將在六都設立大型疫苗施打站。台中市的接種站設在台中自然科學博物館，施打專責醫院為台中榮民總醫院，榮總院長陳適安、科博館長焦傳金今天到現場視察場地、動線。

陳適安接受媒體聯訪表示，因場地、時間限制，這是一個很大的挑戰，1天將出動100多人力協助注射，但去年曾有萬人疫苗注射，透過走動式疫苗注射管理方法，成果不錯，希望將去年的經驗用在這次兒童注射，疫苗則由中央調度。

焦傳金指出，入口處設計完整動線，周邊有恐龍相關的造景，對小朋友是個具吸引力的場合，規劃有看診區、施打區，周邊有3個停車場，共437個停車位，搭乘大眾運輸的朋友，可在台灣大道、西屯路下車直接進入。

日前，台中市長盧秀燕曾表示，中央設置大型快打站，希望由部立醫院開設、中央提供疫苗，台中市議會今天召開市政總質詢，民進黨籍市議員林德宇質詢，有關自然科學博物館設置大型快打站，市府的態度。

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盧秀燕除重申樂觀其成，她強調，中央開設大型快打站，市府會給予協助。她擔心有家長會抽單，外縣市的民眾也前往施打，已指示警察局維持附近交通維護，也開放忠明高中的停車場支援民眾停車，讓孩童儘速施打疫苗，提升保護力。

台中榮總補充，疫苗施打對象為5至11歲學齡幼童，每天預計施打3600劑，5天預計施打1萬8000劑，施打時間上午8時30分至中午12時30分，下午1時至5時。民眾可上網預約，若未預約，每小時開放50個名額，施打地點在自然科學博物館B1紙箱王餐廳外大型走廊。（編輯：謝雅竹）1110531