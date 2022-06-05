六都兒童疫苗7大接種站落幕 累計施打2.8萬人次

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（中央社記者陳婕翎台北5日電）六都COVID-19輝瑞兒童疫苗7大接種站今天傍晚完成階段性任務，施行5天累計施打超過2.8萬人次，其中台中施打數量第一，接種6450人次；高雄接種6192人次，位居第二。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，全台7大接種站專門替5歲至11歲孩童接種輝瑞兒童疫苗，自6月1日起一連5天運作，端午連假也不打烊。據中央流行疫情指揮中心統計，截至今天下午5時，兒童疫苗7大接種站這5天總計施打2萬8771人次。

在7大兒童疫苗接種站中，台中自然科學博物館施打6450人次位居第一、高雄展覽館接種6192人次第二，第三是新北板橋車站4594人次，其他依序為台北自由廣場3532人次、桃園巨蛋體育館3164人次、桃園陸軍專科學校2803人次及台南市立圖書館總館2036人次。

負責自由廣場兒童大型接種站的台北榮總今天傍晚發布新聞稿指出，今天共接種743人次，6月1日至6月5日共接種3532名小朋友。面對短短5天的兒童接種任務，現場指揮官社區醫學科主任陳育群分享，與去年萬人成人疫苗接種不同，接種孩童需要更多愛心與耐心。

陳育群特別提到，為了緩解小朋友打針的恐懼，自由廣場兒童大型接種站工作人員特別戴著可愛氣球髮圈，更貼心準備氣球、貼紙、玩具、畫本等小禮物，達到溫馨、快速、安全接種，深獲家長好評。

北榮院長陳威明表示，感謝北榮醫護人員犧牲假期，全力投入防疫工作。讓5到6歲無法在校園接種學齡前小朋友、尚未安排接種的小朋友及需要利用假日觀察副作用小朋友提早完成接種，獲得保護力。（編輯：戴光育）1110605