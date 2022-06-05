兒童接種站4天打逾2.4萬人 台南施打率最高

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（中央社記者陳婕翎、張雄風台北5日電）指揮中心指揮官陳時中今天指出，自1日至4日六都大型接種站共施打2萬4728人；六都施打率以台南74.2%最多、新北45.7%最少；至於是否開放兒童打高端，陳時中則表示還待討論。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天上午視察自由廣場兒童大型接種站，他在接受媒體聯訪時說，端午連假期間視察北中南部兒童大型接種站，效果非常好。

陳時中今天下午在中央流行疫情指揮中心記者會時表示，統計6月1日至4日打了2萬4728人，平均每天有6000多人、不算少；今天再加上去，總數會超過更多，滿足約3萬人的父母。

陳時中指出，這7個地方都有去過，每家醫院都很用心，院長、主任還扮成孩子王、發玩具，對父母是很大的支持，很有意義。

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陳時中說，截至昨天，六都施打5至11歲第1劑疫苗的數量，台北2789人、新北3859人、桃5243人、台中5738人、台南1549人、高雄5550人；統計六都施打5至11歲第1劑疫苗的比率，台北49%、新北45.7%、桃園53.2%、台中63%、台南74.2%、高雄68.6%。

至於是否開放醫護人員打第4劑疫苗，陳時中表示，目前衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）決定，是要增加較虛弱、容易重症者打第4劑，醫護部分沒有定論，會再提出討論；另外是否開放高端給兒童施打也待討論。（編輯：陳仁華）1110605