第1劑疫苗涵蓋率破9成 南區空床率低加開專責病床

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全台7大兒童疫苗接種站端午連假不打烊，5日是最後一天開設，許多家長帶孩子到自由廣場兒童大型接種站接種疫苗，有家長用手機記錄孩子接種疫苗的時刻。中央社記者郭日曉攝 111年6月5日

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（中央社記者陳婕翎、張雄風台北5日電）COVID-19疫情未歇，疫苗接種是預防重症死亡重要手段，台灣第1劑疫苗涵蓋率已達90%大關；針對疫情升溫的中南部，指揮中心要求南區今天完成病床加開，確保專責病床調配充足。

中央流行疫情指揮中心統計，6月4日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種3萬8849人次，可能因為適逢端午連假，施打人數較少；疫苗接種率第1劑已達90%、第2劑82.05%、免疫功能低下或受抑制病人的基礎加強劑接種率0.88%、一般民眾追加劑接種率66.47%。

指揮中心預估中南部疫情將於一週內達高峰，醫療資源成中重症照顧關鍵，據統計，全台專責、負壓病房共1萬4219床、空床數6296床、空床率44.3%，若以地區來看，台北區空床率42.4%、北區50.4%、中區42.9%、南區28.5%、高屏區52%、東區55.5%。

指揮中心指揮官陳時中指出，近期每日新增個案數稍微變得比較少，所以全國空床率相對變得比較多，但南區專責及負壓病床空床率仍偏低，僅有28.5%，尤其台南缺的最嚴重，只剩下17%，近日醫療應變會議已要求台南增加100多床，整個南區則應加開220床，期限至今天，希望透過加開病床，讓病床調配更穩定。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞解釋，中央已於5月19日發文要求全國進行病床加開，除疫情較嚴峻的台北區，開設病床數較多，其餘各縣市500床以上醫院，應開設20%專責病床，200床至500床醫院則需開設10%專責病床，先前可能因為南區疫情較緩和，所以病床數沒有開足。

羅一鈞說，經過醫療應變組重新檢視，已再次於6月2日重新發文，要求包含南區在內的各縣市需要在今天之前達到上述開設病床數標準，中央也已掌握未開足病床數醫院名單，將要求地方衛生局確實督導。

至於中央集中檢疫所及地方加強型防疫旅館的空床數仍充沛，據統計，分別為53家集中檢疫所共7778床、空床數4120床、空床率53%；49家地方加強型防疫旅館共4661床、空床數2261床、空床率48.5%。（編輯：張雅淨）1110605