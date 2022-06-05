9歲男童先天性心臟病 染疫併多重器官衰竭過世

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（中央社記者陳婕翎、張雄風台北5日電）COVID-19本土疫情持續，雖然今天的新增個案數、中重症及死亡人數皆呈下降趨勢，但新增一例兒童死亡個案，為一名有先天性心臟病9歲男童，國內累計15名染疫兒童病逝。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩下午在疫情記者會中公布，新增6萬2080例本土個案，確診個案新增中重症252例（中症143例、重症109例），其中124例死亡；另新增30例境外移入病例。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，新增124例本土病例死亡個案，年齡介於未滿10歲至90多歲，皆屬重度感染個案，其中116例有慢性病史、81例未打滿3劑疫苗，57例無接種任何一劑疫苗，年齡超過80歲有70人。

新增一名兒童死亡個案，為一名9歲男童，羅一鈞說明，男童有先天性心臟病、長期使用呼吸器，這次住院期間，檢驗出陽性，血氧濃度下降，經醫療團隊積極搶救，仍然因先天性心臟病併COVID-19、多重器官衰竭過世。

據統計，國內12歲以下兒童重症累計35例，17案例是腦炎、8名肺炎、2名敗血症、3例哮吼，1例共病（腦腫瘤）及4例家中死亡，經法醫認定與COVID-19有關；上述個案已有15人死亡，5名合併腦炎、4人肺炎、1例敗血症、1例共病（腦腫瘤）及4例家中死亡。

羅一鈞說，今天沒有新增兒童重症個案，但有一名特殊重症，為20多歲男性有癌症但轉移病史，沒有接種過任何一劑COVID-19疫苗，因染疫後出現肺炎及呼吸窘迫症狀，目前還在加護病房治療中。

根據指揮中心統計，今年1月至6月4日，本土輕症、無症狀個案累計230萬7721例、占99.68%，中症累計4824例、占0.21%，重症累計2461例、占0.11%。（編輯：管中維）1110605