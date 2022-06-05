6/5本土6萬2080例 增124人死亡、252例中重症[影]

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（中央社記者陳婕翎、張雄風台北5日電）疫情指揮中心宣布，今天國內新增6萬2080例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，新增中重症252例，其中死亡124人，所有數據皆呈下降趨勢；境外移入增30例。1110605

疾管署新聞稿詳細說明如下：

中央流行疫情指揮中心今（5）日公布國內新增62,110例COVID-19確定病例，分別為62,080例本土個案及30例境外移入；另確診個案中新增124例死亡。

指揮中心表示，今日新增之62,080例本土病例，29,070例男性、32,991例女性、19例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為高雄市（9,232例）、新北市（9,026例）、台中市（8,699例）、桃園市（5,793例）、台南市（5,447例）、台北市（4,452例）、彰化縣（4,217例）、屏東縣（2,557例）、新竹縣（1,516例）、苗栗縣（1,504例）、雲林縣（1,496例）、新竹市（1,257例）、宜蘭縣（1,249例）、南投縣（1,188例）、嘉義縣（1,058例）、花蓮縣（969例）、台東縣（750例）、基隆市（729例）、嘉義市（552例）、澎湖縣（213例）、金門縣（163例）、連江縣（13例）。

指揮中心指出，今日新增124例本土病例死亡個案，為67例男性、57例女性，年齡介於未滿10歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、116例具慢性病史、57例無疫苗接種。確診日介於今（2022）年4月28日至6月3日，死亡日期介於5月21日至6月2日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增30例境外移入個案中，16例男性、14例女性；年齡介於未滿10歲至80歲多歲，感染國家均為調查中。入境日介於今年6月3日至6月4日。

指揮中心統計，截至目前國內累計11,616,037例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含9,217,657例排除），其中2,404,871例確診，分別為13,161例境外移入、2,391,656例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計2,939例COVID-19死亡病例，其中2,924例本土，個案居住縣市分布為新北市1,108例、台北市638例、台中市182例、高雄市146例、桃園市118例、基隆市114例、台南市104例、彰化縣94例、屏東縣74例、宜蘭縣70例、花蓮縣63例、雲林縣42例、台東縣37例、南投縣34例、新竹縣24例、嘉義市23例、苗栗縣及嘉義縣各21例、新竹市6例、金門縣4例、澎湖縣1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「台灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

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