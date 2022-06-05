嘉市8旬婦確診一度無醫院收治 經治療狀況好轉

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（中央社記者黃國芳嘉義市5日電）嘉義市一名80歲老婦人因意識不清送醫，經採檢確診COVID-19，當時一度因各大醫院滿床無法收治，最後送至衛福部嘉義醫院隔離病房，經治療，狀況好轉，預計7日可出院。

部立嘉義醫院今天發布新聞稿指出，80歲老婦人長期臥床，5月31日身體不適送嘉義市某醫院就醫，採檢發現確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），這家醫院無收治確診者，且老婦人當下意識不清，家屬求助消防局，救護車接連詢問3家專責醫院，因加護病房、急診都滿床，最後由部立嘉義醫院收治。

部立嘉義醫院給予老婦人抗病毒藥物、退燒藥與抗生素治療後，加上悉心照護多日，病況好轉已脫離險境，恢復意識，身體狀況趨於穩定，預計7日可出院返家進行自主健康管理。

部立嘉義醫院感染科主任廖忠信表示，目前確診使用抗病毒藥物的對象，包括年滿65歲以上、糖尿病、癌症、免疫不佳等慢性疾病患者。

廖忠信建議若確診及符合給藥條件的民眾，可多利用視訊特診和專科醫師討論開立處方。部立嘉義醫院已開放遠距醫療門診，方便確診者在居家照護的隔離中，可以及時取得有效治療。

部立嘉義醫院表示，老婦人家屬感謝嘉義醫院在情況危急時伸出援手，且經專責病房醫護人員連日悉心照護，讓老婦人病況好轉即將出院。（編輯：陳仁華）1110605