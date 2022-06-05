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COVID-19疫情整理包1/265

台中建國市場攤商未戴口罩不服勸導還毆人 盧秀燕：嚴懲

2022/6/5 15:14（6/5 15:23 更新）
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（中央社記者趙麗妍台中5日電）台中市建國市場1名市場管理員日前規勸攤商員工佩戴口罩時遭出言恐嚇、施暴。台中市長盧秀燕今天前往慰勉受傷管理員，她指出，漠視市場COVID-19防疫規定等，將嚴懲究辦。

台中市政府經發局指出，建國市場某管理員1日在營業時段辦理營業秩序查核時，發現有攤商僱用的員工未佩戴口罩，前往勸導，這名攤商員工不服且繼續點菸並出言恐嚇打人，管理員依傳染病防治法規定開罰，遭這名攤商員工施暴。

盧秀燕今天上午前往建國市場視察，並關心市場COVID-19快篩劑發放情形。她接受媒體聯訪表示，公務同仁因執行業務遭受暴力，市府絕不姑息、嚴厲譴責暴力，這名攤商的員工未佩戴口罩，會依違反傳染病防治法開罰最高新台幣1萬5000元。

她說，相信此次為個別事件，絕大多數市場攤商都相當配合COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施，共同讓公有空間更安全，讓市民生活得以照常進行，呼籲攤商及民眾一起抗疫，進入市場應全程佩戴口罩。

經發局表示，事發當天已向第三警分局東區分駐所報案，警方將涉案人以傷害、恐嚇及妨害公務等罪嫌，移送台中地檢署。

有關市場快篩劑發放情形，盧秀燕指出，目前快篩陽性經醫師診斷視同確診，即可診療拿藥，市府針對公民有市場、攤集區攤商已發放1萬7000多劑快篩試劑，以期早日發現，早期治療，避免疫情傳染。（編輯：戴光育）1110605

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