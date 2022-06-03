外國商務客入境檢疫鬆綁有譜 經部：6月下旬是關鍵

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經濟部官員證實正持續與指揮中心交流意見，表達業界希望放寬商務客入境檢疫天數的訴求，6月下旬將是政策推行與否的重要觀察時間點。圖為桃園機場檢疫處。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北3日電）放寬商務客入境管制有譜，經濟部官員證實正持續與指揮中心交流意見，表達業界希望放寬商務客入境檢疫天數的訴求，如從「7+7」調整為「3+4」，不過考量疫情發展，6月下旬將是政策推行與否的重要觀察時間點。

指揮中心預計6月起陸續公布邊境鬆綁政策，也可能優先放寬商務客入境，入境檢疫天數何時縮短引發關注。

現行商務人士入境有兩種方式，一種是透過專案申請，類似「經濟泡泡」概念，無需居家檢疫，但出發前7日要加強自主健康管理，出發前3天需持有陰性證明，入境後要進行自費篩檢，專機接送往返、防疫專車接送為原則，申請廠商及中央目的事業主管機關專人需全程陪同。

另外一種是，商務客出具證明或收到邀請，即可至外館申請簽證來台，但一樣需經過「7+7」隔離與自主健康管理期。

經濟部官員表示，本週已與指揮中心交換意見，表達業界訴求；業界反映國外大多已經鬆綁管制，但到台灣的隔離天數較長，不利廠商吸引訂單，國外商務客來台簽約、看廠時也會比較遲疑。

由於目前商務客須採「7+7」，業界也拋出「0+7」、「3+4」等方案，希望愈短愈好。

經濟部官員指出，指揮中心最在意的還是疫情發展及防疫措施，考量兒童疫苗首輪接種完畢加上產生抗體的時間，以及疫情高原期可能要持續一陣子，才會慢慢往下，因而將6月下旬視為重點觀察期。

指揮中心也希望經濟部協助盤點商務客入境需求，以掌握醫療量能，避免加重醫護負擔。經濟部官員表示，先前已初步向產業公協會了解情況，粗估一天約100人內，會持續盤點掌握需求，預計下週會再次向指揮中心回報狀況。（編輯：潘羿菁）1110603