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台灣13天死亡數翻倍 陳時中：不當解讀影響民心

2022/6/10 17:13（6/10 17:24 更新）
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圖為高雄市苓雅區一家社區醫院戶外特診，醫護人員持續待命。中央社記者董俊志攝 111年6月10日
圖為高雄市苓雅區一家社區醫院戶外特診，醫護人員持續待命。中央社記者董俊志攝 111年6月10日
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（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北10日電）公衛學者統計台灣染疫死亡數僅13天就翻倍。疫情指揮中心指揮官陳時中表示，台灣因先前防疫有成，死亡數少，要翻倍自然就快，認為不當解讀恐影響民心。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情快速升溫，台大公衛教授詹長權分析數據發現，台灣染疫死亡數平均13天就翻倍，是全球第2快，呼籲政府加強分析本土數據找原因，降低死亡數是現階段防疫關鍵。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，這份統計主要是觀察各國最近這段期間的疫情是否比先前來得嚴重，是自己和自己比較的統計，如果先前死亡數很多，要翻倍所需的速度就慢；反之，如果原本死亡數就很少，要翻倍自然就快。

陳時中說，台灣在這波Omicron疫情之前因防疫有成，每百萬人死亡數約35至36，直到5月26日疫情快速成長，6月8日死亡數就翻倍；綜觀幾個防疫有成的國家地區也是同樣狀況，紐西蘭3月25日疫情升溫後，到了4月4日僅10天死亡數就翻倍，香港則是3月3日到3月14日僅11天死亡數就翻倍，以此看來台灣的速度並沒有快很多。

他指出，從另一方面來看，歐美國家先前Alpha、Delta變異株疫情嚴峻，死亡數也多，儘管今年遭遇Omicron變異株疫情，但因原本死亡母數大，當然要花比較久的時間才能翻倍，認為不當解讀影響民心和對疫情判斷都不是好事。（編輯：陳政偉）1110610

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