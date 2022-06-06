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北市確診數下降 中正紀念堂及北士科車來速營運至6/8

2022/6/6 15:56（6/6 16:20 更新）
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台北市衛生局宣布，北士科及中正紀念堂車來速篩檢站將營運至8日，9日下線。圖為中正紀念堂「車來速」。（中央社檔案照片）
台北市衛生局宣布，北士科及中正紀念堂車來速篩檢站將營運至8日，9日下線。圖為中正紀念堂「車來速」。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳昱婷台北6日電）台北市今天新增3765例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，持續下降中，衛生局宣布，因應北士科及中正紀念堂車來速篩檢站服務量減少，將營運至8日，9日下線。

台北市衛生局今天發布新聞稿表示，因應新增確診病例數持續下降，車來速篩檢站服務量隨之減少，為妥善調整醫護人力，北士科及中正紀念堂車來速將營運至8日，並自9日下線。

衛生局表示，民眾後續若有PCR採檢、看診及領藥需求，可以使用醫療院所通訊診療，或到各大醫院開設的防疫急門診。

台北市5月起接連在北士科、木柵機廠與中正紀念堂自由廣場設置車來速篩檢站，結合PCR、看診及領藥功能，因疫情逐漸穩定，市府已於6月3日安排木柵機廠車來速退場，剩餘2站車來速下線後，台北市將無車來速篩檢站。（編輯：李亨山）1110606

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