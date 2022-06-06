調配醫護人力 台中中央公園快篩站將停止服務

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（中央社記者蘇木春台中6日電）因應近期台中市中央公園「快篩陽確診得來速」服務站的人潮減少，台中市政府今天宣布，為讓醫護可適當調派人力，中央公園站明天將停止服務，民眾可改至醫院或診所看診。

台中市政府今天下午召開疫情指揮中心線上防疫記者會，副市長令狐榮達在會中表示，台中市新增7037例本土確診個案。統計截至昨天，在兒童疫苗部分，莫德納已施打3萬7107人，輝瑞施打8萬8228人，總數達12萬5335人，覆蓋率達64.6%。

令狐榮達表示，台中從5月20日起，有兩家醫院成立「大型篩檢站」服務市民，分別是台中榮民總醫院在中央公園設站，梧棲童綜合醫院在醫院旁設站。

令狐榮達指出，在「快篩陽經診斷視同確診」制度上路後，大型篩檢站也轉型成「快篩陽給藥得來速」，已服務超過2萬多人次，感謝醫院與醫護的奉獻。

令狐榮達說，觀察前往中央公園使用「快篩陽確診得來速」的人數，有在減少當中，中榮與市府也協調溝通，為讓醫護可適當調派人力，維持醫院醫療量能，6月7日起，「中央公園大型快篩陽確診得來速」將停止服務。

令狐榮達說明，台中市另有19家醫院提供「快篩陽確診得來速」服務，包含中榮依然在醫院特定區域提供相關服務，台中市也有超過290家診所提供看診與拿藥，相關訊息可上衛生局網站查詢。（編輯：卞金峰）1110606