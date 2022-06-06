北市中小學恢復實體課程 2.7%生請防疫假

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（中央社記者陳昱婷台北6日電）台北市中、小學及幼兒園今天恢復實體課程，教育局統計，共有9473人請防疫假，約佔總學生數的2.7%。有校長認為，請假人數少不是因為打完疫苗放心了，而是「憋不住了」。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，台北市中、小學及幼兒園5月23日起實施遠距教學，今天原則恢復實體課程，國三與高三繼續遠距教學到畢業典禮。

據台北市教育局統計，全市128所國、高中之中，有93所、72.66%學校恢復實體課程，19所、14.84%學校實施全校遠距教學，16所、12.5%學校部分遠距部分實體。

教育局指出，153所國小之中，只有1所學校經課發會決議，六年級配合畢業考於今天仍採遠距教學，其餘152所學校都已恢復全校實體課程；幼兒園則全數恢復實體課程。

至於請自主防疫假的人數，教育局表示，中、小學今天共9473人請防疫假，約佔總學生數的2.7%。

萬華區老松國小校長向中央社記者表示，早上巡堂時發現到課率滿高的，大概有9成，只有少數學生因為仍在確診或居家隔離期間而未到校。

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另有不便具名的國小校長告訴中央社記者，相比5月疫情嚴峻時動輒3、4成學生請假，今天請防疫假的學生不多，應該低於1成，不是因為打完疫苗比較放心，而是因為家長、學生「憋不住了」，沒辦法繼續關在家。

教育局指出，台北市已於6月3日完成兒童疫苗校園接種，共替7萬4062名5到11歲兒童在校集中接種，施打率51.68%。若包含透過疫苗預約平台或醫院特別門診接種的5到11歲兒童，截至昨天，施打率已達56%。（編輯：陳清芳）1110606