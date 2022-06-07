日圓匯價0.2259再破底創逾25年新低 專家建議可分批換匯

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（中央社記者潘姿羽台北7日電）日圓匯價溜滑梯，根據台銀最新日圓牌告現鈔賣出價，今天最低價來到0.2259元，持續破底、創下逾25年新低紀錄；哈日族趕緊換匯一波，為未來赴日旅遊的旅費做準備。

美國聯準會升息在即，隨著美債殖利率重新站回3%之上，日圓匯價跟著大跳水，日圓兌美元貶破132；在日圓走勢疲弱之下，今天台灣的日圓換匯價也再次出現「甜甜價」。

台銀的日圓現鈔賣出價今早最低為0.2259元，比對交叉匯率，已經創下逾25年的新低紀錄。

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若與今年3月8日的高點0.2493元相比，同樣是新台幣5萬元旅費，當時可換得20萬562日圓，今天日圓盤中的0.2259元，同樣旅費可以換得22萬1337日圓，短短3個月的時間，就多換得2萬日圓，十分划算。

日本近期對外宣布將開放國際觀光客入境，不少哈日族磨刀霍霍，緊盯換匯低點伺機進場；專家建議哈日族可採取「分批換匯」原則，精打細算布局未來出國旅費。（編輯：潘羿菁）1110607