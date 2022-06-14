入境檢疫3+4新制15日上路 7大QA一次看

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北14日電）台灣逐步走向與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情共存，自明天起抵台的航班旅客，居家檢疫將從7天減為3天，並進行4天自主防疫；入境者可由親友接送，不再強制搭乘防疫車隊。

隨著國內染疫率與國際趨於一致，邊境將漸進式開放，多數專家也認同現在正是台灣放寬檢疫好時機，入境居家檢疫天數放寬「3+4」天，入境人數採總量管制，初期以每週2.5萬人次為原則，但部分民眾對於明天即將上路的新制仍有疑問，中央社整理相關QA一次看。

Q：哪些地方可被選擇為入境檢疫地點？

A：檢疫場所須為「1人1戶」自宅、親友住所或入住防疫旅館，以同一檢疫地點完成3天居家檢疫及4天自主防疫為原則。

Q：居家檢疫與自主防疫可選不同地點嗎（如前3天於防疫旅館居家檢疫，後4天回家完成後續的自主防疫）？

A：可以，但須經自主防疫所在地的地方政府同意，且後4天如在自宅或親友住所進行自主防疫須符合「1人1戶」。

Q：如果居家檢疫與自主防疫不同地點，填寫入境檢疫系統應填哪個住址？

A：填寫入境檢疫系統時，檢疫地點只需要填前3天的檢疫地址。

Q：自主防疫期間外出注意事項有哪些？

A：非必要不可外出，須2天內家用快篩陰性才可外出，外出須全程戴口罩、保持社交距離，避免出入人潮擁擠場所或與不特定對象接觸，非急迫性需求醫療或檢查應延後。

Q：入境者自主防疫期間可以上班、上課嗎？

A：商務履約得上班、參訪、演講、開會，但應全程配戴口罩；商務履約得於餐廳獨立空間內獨自或與特定對象共餐。因考量移工、漁工及學生居檢採共同生活模式，群聚感染風險較高，自主防疫期間不得到校上課、工作。

Q：入境者自主防疫期間可搭大眾交通工具嗎？

A：可以搭乘捷運、高鐵等大眾交通工具，但不宜搭乘飛機自本島返至離島自主防疫。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明，主要是考量離島醫療資源較稀少，入境者可能仍在潛伏期，希望將任何感染機率都留在本島，是否進一步開放，需再與離島地方政府商談。

Q：同天入境的家人或同住者在3天居家檢疫及4天自主防疫期間可同住嗎？

A：可以，如選擇入住防疫旅宿，可依民眾意願並配合防疫旅宿房型同住1室，但單人房型小，建議以不超過2名成年人同住為原則。同住檢疫者之間儘量減少不必要的接觸，生活上應有適度區隔，如聊天時請佩戴口罩、用餐時採分食方式。

莊人祥提醒，因應防疫旅館自主防疫期間住客快篩陰性可進出旅館，建議業者加強動線規劃等防疫配套措施，如安排同天入境檢疫者住同一層，避免檢疫者及自主防疫者同時住在同樓層，重申仍希望自主防疫者以非必要不外出為原則。（編輯：張雅淨）1110614

（指揮中心提供）