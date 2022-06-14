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COVID-19疫情整理包1/268

入境檢疫3+4新制 後4天返家須地方政府同意

2022/6/14 17:45（6/14 18:02 更新）
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入境檢疫3+4天新制15日上路，指揮中心表示，以同一地點完成為原則，但後4天如要返家進行自主防疫，須經地方政府同意。圖為台北松山機場入境旅客。（中央社檔案照片）
入境檢疫3+4天新制15日上路，指揮中心表示，以同一地點完成為原則，但後4天如要返家進行自主防疫，須經地方政府同意。圖為台北松山機場入境旅客。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北14日電）入境檢疫3+4天新制明天上路，指揮中心今天表示，以同一地點完成為原則，但後4天如要在自宅或親友住所進行自主防疫，須經自主防疫所在地的地方政府同意，並須1人1戶。

中央流行疫情指揮中心日前宣布，6月15日起抵台的航班旅客，入境居家檢疫將從7天減為3天，並接續4天自主防疫，每週限額2.5萬人次。

指揮中心副指揮官陳宗彥今天下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會中再次說明，入境檢疫3+4天新制以同一地點完成為原則，後4天自主防疫期間非必要不可外出。

陳宗彥表示，若因工作或需外出採買生活用品，應提出2天內快篩陰性證明，外出時全程佩戴口罩及保持社交距離；如因商務履約需求，得於餐廳的獨立空間內獨自或與特定對象共餐，但建議應有隔板或維持社交距離。

媒體詢問，3+4天新制是否會增加Omicron BA.4和BA.5等新亞型變種病毒進入社區可能。陳宗彥強調，旅客來台前仍應取得表定航班時間前2天內的PCR陰性報告，抵台後進行唾液採檢，這兩部分就是替邊境把關。

外界擔憂Omicron BA.4和BA.5進入社區，指揮中心代理發言人羅一鈞表示，如果是指本土病例驗出，「遲早會有」，畢竟現在不是完全滴水不漏的檢疫措施，所以希望民眾落實防疫，減少傳給他人的風險。

不過，羅一鈞強調，這一波仍以BA.2為主要流行趨勢，在尚未轉換到另一變異株且群體免疫仍有效情況下，推估主流變異株不會很快就轉換成BA.4和BA.5，但仍應嚴密監控。

羅一鈞會後接受中央社記者電話訪問表示，自主防疫與居家檢疫如果為不同地點，須經自主防疫所在地的地方政府同意，且須符合1人1戶。（編輯：張雅淨）1110614

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