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6/14本土增6萬6119例 中重症285例、123人死亡[影]

2022/6/14 13:52（6/14 15:01 更新）
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國內14日新增6萬6119例本土確診病例。圖為台北松山機場入境旅客搭乘防疫計程車離開。（中央社檔案照片）
國內14日新增6萬6119例本土確診病例。圖為台北松山機場入境旅客搭乘防疫計程車離開。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北14日電）疫情指揮中心宣布，國內今天新增6萬6119例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，中重症285例，其中123人死亡；另外，境外移入個案新增70例。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心疫情監測組長周志浩下午在疫情記者會表示，今天新增個案數明顯比前一天更多，主要是每週一的新增病例數都會較少，與週末看診通報地點較少有關，但與上週同期的8萬多例相比，看出國內疫情整體有下降趨勢。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天新增123例本土病例死亡個案，年齡介於40多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案，119例具慢性病史、79例未打滿3劑疫苗、48例從未接種疫苗、64人年齡超過80歲。

根據指揮中心統計，今年1月至6月13日，本土輕症、無症狀個案累計289萬8514例、占99.63%，中症累計6578例、占0.23%，重症累計4149例、占0.14%。（編輯：張雅淨）1110614

影片來源：衛生福利部疾病管制署
（指揮中心提供）
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