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新增6名40多歲中壯年染疫病逝 2男解隔離後死亡

2022/6/14 14:36（6/14 14:51 更新）
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國內14日新增6名40多歲中壯年染疫死亡個案。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
國內14日新增6名40多歲中壯年染疫死亡個案。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北14日電）本土COVID-19新增個案數從昨天的4.5萬例增至今天的6.6萬例，死亡數微升，並新增6名40多歲中壯年染疫死亡個案，其中2名男性都是在確診解除隔離後陸續病逝。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心疫情監測組長周志浩下午在疫情記者會表示，今天新增6萬6119例本土個案，確診個案新增中重症285例（中症172例、重症113例），其中123例死亡；另新增70例境外移入病例。

周志浩說明，今天新增個案數明顯比前一天更多，主要是每週一的新增病例數都會較少，與週末看診通報地點較少有關，但與上週同期的8萬多例相比，看出國內疫情整體有下降趨勢。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天新增123例本土病例死亡個案，年齡介於40多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案，119例具慢性病史、79例未打滿3劑疫苗、48例從未接種疫苗、64人年齡超過80歲。

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）

今天無新增兒童重症或死亡個案，新增最年輕染疫死亡個案為40多歲病例，共有6人，其中4人有接種疫苗，有4人有慢性病，包含白血病、慢性肺病、中風、肥胖加痛風。值得注意的是，2名無慢性病的40多歲個案是在解除隔離後死亡。

針對解隔離後死亡個案，羅一鈞說明，其中1人有完整接種3劑疫苗，5月22日發病，5月23日確診，5月31日死亡，解隔離後昏迷緊急送醫急救無效死亡；另1人僅接種1劑疫苗，5月22日通報確診，6月4日因發燒、呼吸喘，就醫建議住院，轉院途中死亡。

羅一鈞指出，上述兩名個案發病日距離死亡日比較久，都是在完成居家照護且解除隔離後，分別介於9至14天，都有經過司法或行政相驗，初步研判死因為心肺衰竭、COVID-19確診及肺炎合併呼吸衰竭，暫列於確診死亡名單，但與COVID-19的關聯性仍待進一步釐清。

根據指揮中心統計，今年1月至6月13日，本土輕症、無症狀個案累計289萬8514例、占99.63%，中症累計6578例、占0.23%，重症累計4149例、占0.14%。（編輯：張雅淨）1110614

（指揮中心提供）
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