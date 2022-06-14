入境檢疫新制將上路 北市府：後4天外出不限次

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（中央社記者陳昱婷台北14日電）入境檢疫3+4新制明天上路，台北市觀傳局今天發布常見問題集，提醒旅客可只訂3天防疫旅館，後4天返家自主防疫，且旅館不可禁止自主防疫期旅客外出，也沒有限制次數或時間。

台灣逐步走向與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情共存，自明天起抵台的航班旅客，居家檢疫從7天減為3天，並進行4天自主防疫；入境者可由親友接送，不再強制搭乘防疫車隊。

由於接獲許多防疫旅館及民眾來電洽詢相關細節，台北市觀傳局制定「台北市政府因應中央流行疫情指揮中心居家檢疫政策調整防疫旅館常見問題集」，並在今天公告。

根據常見問題集，居家檢疫處所須維持一人一戶或入住防疫旅館，以在同一檢疫地點完成3天檢疫及4天自主防疫為原則，但若民眾家裡符合一人一戶規定，可只訂3天防疫旅館，後4天返家自主防疫。

常見問題集指出，旅客在自主防疫期間非必要不可外出，必要性由旅客自行認定，若要外出須提供2天內快篩陰性證明，而旅館不可禁止已提供證明的旅客外出，且不限制外出次數或時間，但原則不得在外過夜。

觀傳局提醒，若在旅館自主防疫的旅客未依規定返回且無法聯繫上，或返家自主防疫卻遭檢舉不符規定時，將由民政單位或警察協助查核追蹤，相信台灣人民皆具有一定國民素養，不會以身觸法。

至於觀傳局原給予設籍者每天新台幣500元的防疫住宿補助，觀傳局表示，若有居住台北市防疫旅館事實，仍會補助最多7天、共3500元。（編輯：張銘坤）1110614