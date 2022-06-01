為開放邊境做準備 外交部線上申辦護照系統今啟用

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領務局1日舉行「申辦護照網路填表及照片上傳系統」啟用記者會，現場請出可愛的代言吉祥物波鴿。中央社記者黃雅詩攝 111年6月1日

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（中央社記者黃雅詩、實習記者趙鳳玲台北1日電）行政院近日將討論開放邊境，為簡化欲出國民眾申辦護照手續，外交部領務局今天啟用「申辦護照網路填表及照片上傳系統」，提供「網路填表」、「照片上傳」及「線上預約」的三合一便民功能，減少臨櫃等待時間和資料不合格率。

領務局長葉非比表示，過去沒有疫情時，領務局平均每年要辦理170萬本護照，這兩年因受疫情影響，降到每年30萬本，隨著國際逐漸開放邊境與旅遊，預期辦理護照出國的民眾人數會逐漸回流，領務局配合國際e化趨勢推出線上申辦系統，簡化民眾申辦護照手續。

領務局今天舉辦「申辦護照波鴿e起來」記者會活動，現場請出可愛的代言吉祥物波鴿，不少辦理護照的民眾爭相與波鴿合照。

到15日前的活動期間，在領務局LINE官方帳號完成有獎徵答活動，可獲得抽獎資格，獎品為波鴿形象小禮品。活動期間使用線上系統填表並臨櫃完成送件及繳費程序，也可獲得抽獎資格，獎品為新版護照封套。

葉非比表示，為讓民眾申辦護照時有更舒適愉悅的環境，領務大廳也新增布置了台灣國際水彩畫協會榮譽理事長郭明福捐贈的4幅台灣山水畫作，外國民眾前來洽辦簽證時，也可欣賞到台灣美景。

「申辦護照網路填表及照片上傳系統」，新系統網址為：https://ppass.boca.gov.tw，新系統開辦後，民眾申辦護照仍可依現行紙本方式填寫「簡式護照資料表」，或採用網路填表的服務，填表系統另包括「上傳數位照片」及「預約申辦時段」的功能供民眾使用，以縮減現場填表及臨櫃等待時間。

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領務局指出，系統的「上傳數位照片」功能可協助初步預檢上傳的數位照片是否符合護照照片規格，降低臨櫃申辦時的照片不合格率，如果成功上傳合格的數位照片並列印含彩色照片的「簡式護照資料表」，便可免附2張實體照片，省去沖洗照片成本。

系統也針對旅行社代辦護照團件做出規劃，系統提供整併表件、打包整理等功能，使旅行社送件流程更為順暢，「團件系統」已自4月6日起先行試辦，運作良好，今天起將與「個人件系統」同步全面開辦。（編輯：郭無患）1110601