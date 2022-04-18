參加旅行團須接種3劑 12到18歲要打滿2劑

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（中央社記者余曉涵台北18日電）4月22日起參加旅行團必須接種滿3劑COVID-19疫苗，交通部觀光局今天與旅行業及旅宿業溝通，旅客及工作人員須打滿3劑，12到18歲旅客須打滿2劑，12歲以下則不包含在內。

中央流行疫情指揮中心15日宣布，自4月22日起凡參與不特定對象組成的旅遊團，旅客須出示3劑COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫苗接種證明（小黃卡、數位疫苗證明、國外接種疫苗證明）。

觀光局今天晚間發出新聞稿表示，觀光局長張錫聰與旅行業及旅宿業溝通，包含須完成第3劑接種的對象、尚未打追加劑（第3劑）旅客如何處理、特定團體認定及解約退費適用原則等。

觀光局表示，參加團體旅遊旅客及旅行社工作人員都須完成第3劑接種，但不包括12歲以上未滿18歲完成第2劑接種及未滿12歲旅客，要注意的是，12到18歲旅客打滿2劑才能參團。

18歲以上尚未打追加劑（第3劑），已滿第2劑間隔期（12週）者，請旅客儘快於出團前打第3劑，但已打完兩劑，「未滿」間隔期（12週）者，出示施打兩劑證明即可參團。另外，有醫師開立證明，不能施打「所有」疫苗者，請旅客提供參團前一天或當天的「快篩」陰性證明，即可參團。

觀光局說，成員間彼此特定，例如：學校畢業旅行、家族旅遊、員工旅遊等，則不受需要打滿3劑疫苗規定。

解約退費部分，觀光局說，出發時間在4月22日之後的團體，旅客若未接種第3劑要退費，適用國內旅遊定型化契約第13條規定辦理，也就是旅行社應提出已代繳行政規費或已支付必要費用單據，如航空公司退票手續費、旅宿取消費用等，經核實後予以扣除，並將餘款退還旅客。

12歲以上未滿18歲完成第2劑接種及未滿12歲旅客，觀光局說，因報名參團者不受影響，如因個人因素取消行程，適用國內旅遊定型化契約第12條規定，旅客除依旅行提供收據繳交行政規費外，並應依解約日距離出發日的長短按比例賠償旅行業損失。

觀光局指出，學校畢業旅行等特定團體，取消行程適用國內旅遊定型化契約第12條規定，旅客除依旅行業提供收據繳交行政規費外，並應依解約距離離出發日長短按比例賠償旅行業損失。

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另外，觀光局表示，航空業者已同意18日前預定於4月22日後出團團體，如旅客未施打第3劑疫苗，旅行業者可於4月21日前檢附團體旅客疫苗小黃卡或健保App截圖等相關證明，向航空業者申請免手續費退、改票。

旅宿業者部分，觀光局說，不同旅宿規模大小及成本有異，且多已訂有合作契約，旅館公會表示會盡力協調旅館業，以長久合作善意考量，從寬處理這次防疫政策受影響個案，以降低雙方及旅客損失。（編輯：管中維）1110418