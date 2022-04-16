出團旅遊須打3劑疫苗惹議 交通部將協助善後

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中央流行疫情指揮中心宣布，自22日起凡參與不特定對象組成的旅遊團，旅客須出示3劑COVID-19疫苗接種證明。交通部長王國材（圖）16日在嘉義縣座談時指出，會協助旅行團、旅客拿回更多預繳團費。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年4月16日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣16日電）中央疫情指揮中心日前宣布強化COVID-19疫苗第3劑接種規定，包括旅行社出團，引發業者反彈。交通部長王國材今天在嘉義縣座談時指出，會協助旅行團、旅客拿回更多預繳團費。

中央流行疫情指揮中心15日宣布，自4月22日起凡參與不特定對象組成的旅遊團，旅客須出示3劑COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫苗接種證明（小黃卡、數位疫苗證明、國外接種疫苗證明）。

阿里山國家風景區管理處今天在觸口遊客中心舉辦大阿里山觀光圈、235區域觀光圈、大草嶺觀光圈交流座談會，出席的旅遊業者紛向與會的王國材抱怨「三劑令」造成損失。

旅行業者表示，中央突然宣布施打3劑疫苗才能跟團旅遊，造成不少人無法成行，紛向旅行業者要求退費，但機票、船票臨時要退掉，其中損失是誰要負擔。

會後，王國材接受媒體聯訪時指出，觀光局、民航局已與運輸業者進行協調，希望幫助取消行程的旅行團、旅客能拿回更多預繳團費。

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王國材表示，觀光局已與行政院消保處研商，若出發時間在22日以後，且旅客未符合相關疫苗接種規定，旅行社就可扣除已代繳的行政規費或已支付的必要費用，餘款再退給旅客。

嘉義市旅行商業同業公會理事長陳樺忠指出，政策臨時宣布讓業者措手不及，沒有緩衝時間，希望以後類似的政策，要提早1、2個月宣布，也期待政府能協助處理旅行業者此次的損失。（編輯：戴光育）1110416