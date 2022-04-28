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兒童疫苗3/17

蘇貞昌：輝瑞BNT兒童疫苗採購220萬劑近日簽約

2022/4/28 11:30（4/28 12:12 更新）
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行政院長蘇貞昌28日表示，預計有400萬劑輝瑞BNT疫苗將於近日簽約，其中兒童疫苗220萬劑、成人疫苗180萬劑。（中央社檔案照片）
行政院長蘇貞昌28日表示，預計有400萬劑輝瑞BNT疫苗將於近日簽約，其中兒童疫苗220萬劑、成人疫苗180萬劑。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北28日電）行政院長蘇貞昌今天表示，疫苗、快篩、抗病毒藥物是這波疫情最重要的3個關鍵，預計有400萬劑輝瑞BNT疫苗，包括兒童疫苗在內，將於近日簽約；其中兒童疫苗220萬劑、成人疫苗180萬劑。

行政院發言人羅秉成今天主持政院會後記者會時轉述，蘇貞昌會中指出，目前防疫減災策略，就是盡可能減緩疫情抵達高峰的時間，爭取第3劑疫苗施打期間，從源頭降低罹病風險，並維持足夠醫療量能，妥善照顧中重症患者，在防疫、經濟與正常生活間取得平衡。

蘇貞昌說，疫苗、快篩、抗病毒藥物是這波疫情最重要的3個關鍵，日前已有莫德納疫苗陸續到位，另外，預計有400萬劑包括兒童疫苗在內的輝瑞BNT疫苗，將於近日簽約。

他表示，國小兒童疫苗部分，教育部已經請各縣市將接種須知與接種同意書轉發給家長，提醒6至11歲學童接種疫苗準備事宜，提供家長至少7天評估思考期，最快5月2日可以在校園接種，請教育部、衛福部依循往例，妥善做好相關思考跟關懷。

根據衛福部COVID-19疫情現況及應處作為報告，政府將簽訂Pfizer-BNT疫苗供應協議，採購220萬劑兒童及180萬劑成人疫苗，預計5月到貨。（編輯：郭無患）1110428

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