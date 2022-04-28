快篩實名制上路首日 4小時賣近20萬人份

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（中央社記者張茗喧台北28日電）實名制快篩開賣首日，短短4小時已賣19.9萬份，相當今天總量的一半。不少藥局半小時就火速完售，有民眾不滿撲空在現場大罵，造成第一線藥師壓力，藥師全聯會呼籲民眾理性。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情本土流行，快篩試劑需求大增，家用快篩試劑實名制今天實施，每個身分證字號或居留證號僅能購買1次，1份5劑共新台幣500元，以身分證號尾數單雙號進行分流，今天僅開放雙號者購買。

據健保署最新統計，今天全台共有4965家藥局或衛生所進貨，其中4484家進貨78份、121家偏鄉據點進貨312份；截至上午11時，3653家販售據點已賣出19萬9705份快篩試劑，相當今天總量的一半。

中華民國藥師公會全國聯合會發言人黃彥儒今天上午接受中央社記者電訪時表示，實名制快篩系統上午7時開啟，當時測試健保系統速度都非常順暢，大約10秒就能過一張卡，但8時許開始出現卡頓，到了9時藥局正式營業，一開始過卡只要15秒，後來速度愈來愈慢，一張卡可能要等上2分鐘都無法過卡。

他說，根據過去口罩實名制經驗，預期前幾天將湧入大量購買民眾，系統很可能卡頓、壅塞，除了讓民眾久候，也可能增加藥局群聚風險，因此這次藥師公會全國聯合會早已擬定配套措施，讓民眾可以先買到快篩，藥局隨後補登。

黃彥儒指出，今天一早，藥局前就排起長長人龍，由於每一家藥局只有78人份快篩試劑，開賣短短半小時就全部完售，此後許多民眾陸續撲空，情緒上比較焦慮，也有不少人在藥局破口大罵，已對第一線藥師帶來壓力。

黃彥儒說，據統計，全台4960多家販售據點今天共有約40萬份快篩可以販售，預計只有不到2%民眾能買到，呼籲民眾保持理性，如果沒有使用的急迫性，真的不急於在第一天就買到。

他也提醒，民眾外出購買快篩試劑前，可以利用實名制快篩試劑地圖即時查詢庫存，也打電話確認一下是否真的有貨、預計何時開賣，避免有些藥局採發放號碼牌的方式販售，導致即時庫存顯示有貨，實際上早已賣完，造成爭議。

健保署長李伯璋解釋，今天一早8時30分因大量民眾購買快篩，導致系統壅塞，進一步追查發現是醫療院所上傳醫療影像數量及服務連線量比平日多1倍，導致主機運作卡卡，目前均已恢復正常運作。（編輯：張雅淨）1110428

實名制快篩開賣首日短短4小時已賣19.9萬份。圖為台北市大直一間藥局28日一早就有大批民眾排隊等待購買快篩。中央社記者王飛華攝 111年4月28日

家用快篩試劑實名制28日上路，北市萬華區一間藥局外民眾排隊等候購買家用快篩。中央社記者趙世勳攝 111年4月28日

許多民眾前往台北市士林區一家藥局排隊等待購買快篩試劑。中央社記者徐肇昌攝 111年4月28日

新竹市一家藥局在營業一小時內就賣完快篩。中央社記者魯鋼駿攝 111年4月28日

家用快篩試劑販售實名制28日上路，高雄市苓雅區一家藥局上午出現排隊購買人潮，秩序良好。中央社記者董俊志攝 111年4月28日

高雄市苓雅區一家藥局外，民眾排隊等候購買。中央社記者董俊志攝 111年4月28日

高雄市苓雅區一家藥局內排隊購買家用快篩人潮。中央社記者董俊志攝 111年4月28日