快篩實名制開賣系統一度塞車 2小時賣出5.9萬份

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家用快篩試劑販售實名制28日上路，每人可憑健保卡或居留證到健保特約藥局或偏鄉衛生所購買一盒5入，共新台幣500元，可代購；圖為28日一早民眾前往台北市士林區一家藥局排隊購買快篩試劑。中央社記者徐肇昌攝 111年4月28日

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（中央社記者張茗喧台北28日電）快篩實名制今天上午開賣，8時30分一度因購買人數太多導致系統壅塞，經搶修已於8時45分恢復正常。據健保署統計，從上午7時至9時已有2323家據點售出5.9萬份快篩試劑。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，隨防疫措施鬆綁，快篩需求隨之大增，中央流行疫情指揮中心今天起實施家用快篩試劑實名制，比照「口罩實名制」模式，民眾可持健保卡或居留證到全國4909家社區藥局及58家偏鄉地區衛生所購買。

每輪開放購買時，每個身分證字號或居留證號僅能購買1次（可代購），無年齡限制，1人1份共有5劑、每劑新台幣100元，共500元；採身分證尾數單雙號分流，單號可於週一、三、五購買，雙號可於週二、四、六購買，週日則開放全民購買。

實名制快篩試劑今天上午7時起開賣，系統一度壅塞，隨後已恢復正常。

健保署署長李伯璋上午受訪表示，截至上午9時，實名制快篩開賣短短2小時，全台2323家販售據點已售出5萬9214份快篩試劑，在8時30分時因大量民眾購買，導致系統壅塞，健保署已於8時45分修復完成，目前都可順利使用。

李伯璋指出，有購買實名制快篩需求的民眾，可於健保署「家用快篩試劑實名制專區」查詢販售點，購買時務必戴好口罩、維持社交距離，如有疑問可撥打防疫專線1922或健保署服務專線諮詢（0800-030-598或4128-678）詢問。（編輯：唐聲揚）1110428

家用快篩試劑販售實名制28日上路，北市士林區一家藥局28日開門前就已出現排隊人潮。中央社記者徐肇昌攝 111年4月28日

28日一早民眾前往台北市士林區一家藥局排隊等待購買快篩試劑。中央社記者徐肇昌攝 111年4月28日

家用快篩試劑販售實名制28日上路，民眾上午至台北市士林區一家藥局購買。中央社記者徐肇昌攝 111年4月28日

圖為台北市士林區一家藥局上午賣完後張貼告示。中央社記者徐肇昌攝 111年4月28日

北市大直一間藥局前大批民眾一大早排隊等待購買家用快篩。中央社記者王飛華攝 111年4月28日