快篩實名制開跑 竹市藥師：有口罩經驗販售順利

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（中央社記者魯鋼駿新竹市28日電）家用快篩試劑販售實名制今天上路，新竹市多間健保特約藥局一早就出現排隊人潮，排隊秩序及購買流程流暢。開業的李姓藥師說，有了口罩實名制的經驗，這次販售較為順利。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天宣布，家用快篩試劑販售實名制自4月28日上路。新竹市政府衛生局統計，新竹市轄內共有84間藥局合作販售。

中央社記者實際走訪位在新竹市延平路一段的連鎖藥局，一早8時營業前就已出現排隊人潮，政府配給的78份快篩試劑不到1小時就售完。業者表示，今天排隊秩序良好，民眾很順利就可買到。

在中正路開業的李姓藥師表示，目前每間合作販售的藥局約配給78份快篩試劑，有了上次口罩實名制的經驗，這次販售很順利，建議政府可以滾動式調整，增加人口密集地區的配給數量，讓有需要的民眾都可以買得到。

藥局尚未營業就到現場排隊的顏先生告訴中央社記者，因為家中人口多，且有年長者，認為需要先備存快篩試劑，若有臨時需要就可派上用場。他說，建議政府可以引進唾液式快篩，對民眾來說，使用上會更為簡單、方便。

陳小姐認為，雖說這次實名制販售的快篩試劑價格已較便宜，但歐洲國家的快篩劑約只需1歐元，美國甚至免費發放，認為政府若能提供較便宜的價格，能提高民眾普篩意願，對疫情控制會有很大幫助。

陳先生說，昨晚透過網路搜尋「快篩實名制地圖」找到離家最近的藥局，他到場排隊約15分鐘就買到，要放在家中以備不時之需。（編輯：李錫璋）1110428