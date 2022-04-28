快篩實名制分流再分流 藥局下午開賣民眾提前排隊

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（中央社記者陳昱婷台北28日電）快篩實名制今天上路，除了以身分證字號尾數分流，台北市有藥局也自主分流開賣時間，避免系統塞車。有民眾表示，是為了替兒孫準備而提早出門排隊；也有民眾擔心染疫而購買。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，快篩試劑需求隨之大增，中央流行疫情指揮中心昨天宣布，家用快篩試劑實名制今天上路，每人可憑健保卡到健保特約藥局購買，一張健保卡可買一份5入試劑，共新台幣500元。

台北市多家藥局今天一早便陸續有民眾開始排隊，但人龍約在20人以內，且多數民眾自動拉出社交距離，或自備椅子避免與其他人太靠近；各家藥局也各自做好標註開賣時間、排隊方式的告示牌備戰。

日生大藥局藥師李志剛表示，昨天下午跟著所有人聽指揮中心宣布今天開賣實名制快篩劑，傍晚就收到物流送來負責販售的78人份快篩，立即開始準備大聲公、告示牌、確保社交距離的椅子等設備，且不發放號碼牌，避免民眾拿了就走、回來才發現賣完了而引發糾紛。

李志剛指出，去年口罩實名制剛上路時的混亂情況，大家都有經驗了，這次快篩實名制是要與健保署網站連線，如果每一家藥局都統一時間開賣，一定會塞車，所以藥師群組自主安排分流，有人上午9時開賣、有人下午1時開賣，避免系統當機。

隊伍之首的傅先生表示，因為家裡住附近，看到新聞說每家藥局只有進貨78人份，擔心開賣10分鐘就賣完，所以7時30分就來排隊了。

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聽聞先生報訊後在8時來排隊的傅太太說，她與先生平常都待在家，暫時沒有使用快篩的需求，但兒孫都要上班上課，會在外面活動，比較有機會用到快篩，因為擔心他們沒有時間排隊買，所以就先買回來備在家中。

9時開賣準時來排隊的林先生表示，之前曾經有快篩陽性的經驗，雖然最後PCR確定是陰性，但仍在心中留下陰影，因此現在每個月都會固定快篩3次，實名制的比較便宜，當然趕快來買。（編輯：張銘坤）1110428