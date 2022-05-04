輕症住院健保不給付 陳時中：留量能救中重症 特殊狀況另考量

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎台北4日電）有醫師稱收治COVID-19輕症住院，健保可能會不給付。指揮中心指揮官陳時中今天表示，全台每天確診個案多，唯有強化分流才能保留醫療量能治療中重症個案，特殊狀況尊重專業考量。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，中央流行疫情指揮中心持續強化輕重症分流，確保中重症個案能夠獲得完整治療，降低死亡風險。

不過，近日有高雄醫師向媒體投訴，根據疾管署公文，院方若收受輕症確診者住院，健保將不給付、院方須自行吸收，質疑中央將責任推給醫院。

指揮中心指揮官陳時中表示，當國內面臨大量COVID-19病患時，醫療院所不可能無限制提供病房，也不可能建立醫院，顯示輕重症分流相當重要，希望民眾配合；他明白有原則就有特殊狀況，若為醫療專業考量可以諒解，但為避免大量不符合規定的收治，才會發文提醒醫界注意。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也指出，因應個案數眾多，指揮中心不斷修正輕重症分流原則，避免輕症、無症狀個案留置在醫院影響中重症收治，因此希望住院5天後就回到家中進行居家照護。

羅一鈞說，有些醫院可能在門急診或住院病患中驗出陽性個案，就順便收治住院，一旦過多輕症個案待在醫院，勢必會衝擊中重症收治量能，必要時會啟動稽查，以了解醫院是否過度留置。

至於健保給付，羅一鈞說，相關給付都會審酌研議，不會完全不給付，但醫院須提出相關報告，說明為何收治超過5天。

另外，有醫師建議針對有症狀、快篩陰性者進行PCR，才能揪出隱藏個案，也認為高風險、有重症因子的個案除了快篩，也應加做PCR。

陳時中說，這些問題牽涉廣泛性與專業性，廣泛性方面建議有症狀、快篩陽性者才做PCR，如果身體都好好的不用檢查；另一種是身體狀況弱、免疫不全且有高風險相關疾病，可和醫師討論做PCR、及早診斷，但這類狀況很少，因為快篩只要20分鐘就能完成，先快篩、先排除可能性也不錯，尤其現在疫情嚴峻，偽陰性的風險應不高。（編輯：陳政偉）1110504