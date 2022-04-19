北、東有雨4/25天氣好轉 週末高溫30度

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（中央社記者張雄風台北19日電）氣象局今天表示，本週降雨仍以北部、東半部地區為主，中南部山區午後易有短暫陣雨，預計25日起天氣好轉；明天北部、東半部白天高溫約攝氏22至24度，週末全台都有機會達30度高溫。

中央氣象局預報員趙竑告訴中央社記者，明天白天水氣減少，東北季風減弱，雨區為北部、東半部有局部短暫雨，未降雨的空檔較長；中南部多雲，山區則有局部短暫雨。

趙竑指出，21日有微弱鋒面掠過台灣北部海面，北部有短暫雨，東半部局部短暫雨，中南部差異不大；22至24日因南風帶來水氣影響，降雨以東半部地區、西半部午後山區較明顯，中部以北也會有不定時短暫雨；預計25、26日天氣好轉，各地大致多雲到晴，山區午後有短暫陣雨。

溫度方面，趙竑表示，今晚、明天受東北季風影響，各地低溫約18至20度，明天白天降雨趨緩，東北季風減弱，北部、東半部高溫約22、24度，其他地區約27至29度。

趙竑提到，21日起各地低溫都會回到20度以上，高溫則會逐日升高，預計23日之後全台高溫約30度左右，類似夏季天氣。

趙竑提醒，預計22至25日，金門、馬祖整天會有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：陳清芳）1110419