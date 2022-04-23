嘉義大雷雨、落冰雹 出現雨瀑驚奇畫面

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阿里山國家風景區管理處設在番路隙頂二延平步道攝影機，23日不僅拍下嘉義地區大雨瀑的奇特景觀，直播畫面中的雨後風景亦是美不勝收。（阿管處提供）中央社記者蔡智明傳真 111年4月23日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣23日電）嘉義地區今天上午對流旺盛，強降雨、下冰雹，民眾紛紛拍下驚奇影像，連阿里山國家風景區管理處設在番路隙頂二延平步道攝影機，也拍到大雨瀑的奇特景觀，令人嘆為觀止。

中央氣象局針對嘉義縣市發布警訊指出，今天上午因強烈對流，易發生強降雨，請注意雷擊、強陣風與冰雹；嘉義平原地區從凌晨2時至上午9時降大雨，除了雷聲不斷，在上午7時40分左右還落下冰雹。

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嘉義的民眾紛紛記錄到冰雹與雨瀑落下時的驚奇畫面，分享在社群媒體上，連阿里山國家風景區管理處設在番路隙頂二延平步道的攝影機在YouTube直播畫面，也拍到大雨瀑的奇特景觀，林姓民眾截圖分享在LINE群組，令人嘆為觀止。

依據氣象局公布資料，最大降雨量為嘉義縣太保測站的168毫米，最大時雨量達75毫米，東石、布袋、六腳降雨量也超過100毫米；嘉義市政府指出，冰雹則落在嘉義市南半部及與縣市交界的水上、中埔部分村落。（編輯：卞金峰）1110423