更多編輯台推薦新聞：
兒童該打COVID-19疫苗嗎？批准莫德納理由為何？各國經驗一次看
生活

兒童該打COVID-19疫苗嗎？批准莫德納理由為何？各國經驗一次看

清冠一號成人兒童皆可服用 輕症居家照護2管道看診領藥
生活

清冠一號成人兒童皆可服用 輕症居家照護2管道看診領藥

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

本土增4126例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本土增4126例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
一週大事／索中安全協議、俄軍轟馬立波鋼鐵廠、台鐵司機員五一休假...
首頁 / 生活

嘉義大雷雨、落冰雹 出現雨瀑驚奇畫面

2022/4/23 18:24（4/23 19:20 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
阿里山國家風景區管理處設在番路隙頂二延平步道攝影機，23日不僅拍下嘉義地區大雨瀑的奇特景觀，直播畫面中的雨後風景亦是美不勝收。（阿管處提供）中央社記者蔡智明傳真 111年4月23日
阿里山國家風景區管理處設在番路隙頂二延平步道攝影機，23日不僅拍下嘉義地區大雨瀑的奇特景觀，直播畫面中的雨後風景亦是美不勝收。（阿管處提供）中央社記者蔡智明傳真 111年4月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣23日電）嘉義地區今天上午對流旺盛，強降雨、下冰雹，民眾紛紛拍下驚奇影像，連阿里山國家風景區管理處設在番路隙頂二延平步道攝影機，也拍到大雨瀑的奇特景觀，令人嘆為觀止。

中央氣象局針對嘉義縣市發布警訊指出，今天上午因強烈對流，易發生強降雨，請注意雷擊、強陣風與冰雹；嘉義平原地區從凌晨2時至上午9時降大雨，除了雷聲不斷，在上午7時40分左右還落下冰雹。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

嘉義的民眾紛紛記錄到冰雹與雨瀑落下時的驚奇畫面，分享在社群媒體上，連阿里山國家風景區管理處設在番路隙頂二延平步道的攝影機在YouTube直播畫面，也拍到大雨瀑的奇特景觀，林姓民眾截圖分享在LINE群組，令人嘆為觀止。

依據氣象局公布資料，最大降雨量為嘉義縣太保測站的168毫米，最大時雨量達75毫米，東石、布袋、六腳降雨量也超過100毫米；嘉義市政府指出，冰雹則落在嘉義市南半部及與縣市交界的水上、中埔部分村落。（編輯：卞金峰）1110423

嘉義地區23日上午對流旺盛，強降雨、下冰雹，就連阿里山國家風景區管理處設在番路隙頂二延平步道的攝影機，也拍下了大雨瀑的奇特景觀。（阿里山國家風景區管理處提供）中央社記者蔡智明傳真 111年4月23日
嘉義地區23日上午對流旺盛，強降雨、下冰雹，就連阿里山國家風景區管理處設在番路隙頂二延平步道的攝影機，也拍下了大雨瀑的奇特景觀。（阿里山國家風景區管理處提供）中央社記者蔡智明傳真 111年4月23日
延伸閱讀
台南局部大雨 後壁區降下彈珠般冰雹強烈對流嘉義下冰雹 伴隨打雷劇烈降雨[影]強烈對流 玉山雷雨下冰雹
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載