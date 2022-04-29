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今年梅雨估正常至偏少 須節水也要防強降雨

2022/4/29 11:34（4/29 11:50 更新）
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氣象局預測今年梅雨季各地雨量以正常至偏少機率較大，降雨時間將更集中、強度也可能更強，提醒民眾除應節約用水外，也須防強降雨。圖為北市民眾冒雨前行。（中央社檔案照片）
氣象局預測今年梅雨季各地雨量以正常至偏少機率較大，降雨時間將更集中、強度也可能更強，提醒民眾除應節約用水外，也須防強降雨。圖為北市民眾冒雨前行。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北29日電）中央氣象局今天舉行「111年梅雨展望」記者會，預測今年5、6月的梅雨為正常至偏少機率較大，但近幾年梅雨降雨時間有更集中、強度更強趨勢，提醒民眾除節約用水外，須防強降雨。

氣象局預報中心主任呂國臣說，過去一季（2至4月）氣溫正常至偏暖，其中以3月份偏暖最明顯；降雨方面，主要受到鋒面及華南雲雨區東移影響，雨量為正常至偏多，較氣候平均值多2成。

呂國臣指出，分析歷史上台灣5、6月雨量資料顯示，北部通常於5月上旬開始進入雨期，中南部則普遍開始於5月中、下旬，甚至6月上旬，檢視氣象局及各國的數值預報模式結果，預測今年梅雨季的各地雨量，以正常至偏少機率較大；氣溫則以正常至偏暖的機率較大。

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呂國臣說，近年來，梅雨季總雨量雖無明顯增減趨勢，但有降雨時間更集中、降雨強度更強的現象，民眾除應節約用水外，也須防強降雨，尤其梅雨鋒面常會伴隨雷電，民眾也須防範雷擊及強陣風。

呂國臣也說，梅雨鋒面帶來的強降雨除易造成災害外，也增加預報的困難度，呼籲各界應及早做好排水系統的疏濬與水土保持工作，尤其是對降雨承受能力較低的地區，更應加強防範。（編輯：陳政偉）1110429

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