山區暴雨告警 5月起虎豹潭等3高風險遊憩區試辦

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氣象局與雙北合作，5月起在雙溪、虎豹潭及大豹溪3個高風險遊憩區域，透過手機災防告警，試辦「山區暴雨警示訊息」。（圖取自facebook.com/CWB.TW）

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（中央社記者汪淑芬台北29日電）中央氣象局今天宣布，與雙北市合作，5月起在雙溪、虎豹潭及大豹溪3個高風險遊憩區域，透過手機災防告警，試辦「山區暴雨警示訊息」。

氣象局表示，台灣地形陡峭，河流湍急，當暴雨發生時，常造成溪水暴漲致民眾走避不及，因而發生受困河床或遭湍急溪流沖走的意外，例如去年虎豹潭因暴雨造成溪水暴漲，造成6人罹難不幸事件，避免類似憾事重演，5月起推出「山區暴雨警示訊息」災防告警服務。

氣象局說，這項服務與台北市及新北市政府合作，在雙溪（楓林橋與碧溪橋）、虎豹潭及大豹溪3個高風險遊憩區域試辦。

氣象局說，5月起，3個試辦區域的溪流上游或附近山區發生暴雨時，即透過災防告警系統發送手機簡訊給區域內的民眾，提醒收到警訊後須提高警覺，並留意周遭溪流水位變化，減少非必要的河床遊憩活動。

另考量民眾遊憩習慣及溪水暴漲後高水位的持續時間，氣象局於白天時段（上午6時至傍晚6時），在各遊憩區域每天僅發布一次警示訊息，建議民眾安排前往溪流附近活動前，仍應先行了解水域環境及水位現況、注意安全。

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氣象局說，暴雨監測及預測在氣象預報作業上極具挑戰，造成溪水暴漲原因，除降雨外，更與當地地貌、水文、水理等環境因素有相當大關係，須配合諸多不同領域專業考量，才能提高警示訊息的發布成效。

氣象局說，試辦「山區暴雨警示訊息」時，將配合雙北市政府於該遊憩區既有的溪流駐點或巡邏勤務，累積發布成效及相關經驗，並進行滾動式檢討調整、精進相關警示，待相關作業更加成熟後，再逐步拓展服務區域，期望未來能提供更全面且精緻的警示服務。（編輯：陳政偉）1110429