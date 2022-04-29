下午鋒面通過轉陣雨 北台灣晚上轉涼

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29日傍晚鋒面逐漸通過，北台灣溫度也會明顯下降，感受偏涼。圖為家長帶著小朋友在士林區公園的遊樂設施前排隊。（中央社檔案照片）

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（中央社台北29日電）氣象局表示，今天傍晚鋒面逐漸通過，隨後東北風增強，北台灣溫度也會明顯下降，感受偏涼，而中南部地區大致上變化不大，雲量會稍微增多一點，感受仍悶熱。

中央氣象局說，上半天跟昨天類似，各地感受炎熱，大多為穩定、晴到多雲的天氣，僅東半部地區有些零星降雨，而下半天在北部、東半部天氣有較大的變化，午後北部、東半部及各山區有局部短暫雷陣雨，且在北部山區雨勢較明顯。

氣象局指出，台灣附近水氣增多，雨區將由北往南移動至花蓮、台東地區，期間容易伴隨局部性大雨及雷擊、閃電，為強度較強的對流性降雨，出門在外要多加留意。

溫度方面，氣象局說，清晨各地低溫約攝氏23到25度，而白天高溫在中部以北及東半部為32、33度，南部還是可以來到34、35度，且局部可能有36度以上高溫發生的機率，各地感受偏熱，而晚上因東北風南下，北台灣預估低溫會下降2到3度到20度附近，而其他地方還是23度左右，北台灣要多加留意溫度的變化，多加件衣物注意保暖。

另外，金門、馬祖及西半部地區仍易有局部霧或低雲影響能見度，清晨皆已有濃霧發生，交通往返請留意航班資訊。（編輯：李錫璋）1110429