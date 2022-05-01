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台鐵5/1停駛
新聞專題
台鐵5/1停駛

台鐵花蓮站加開2區間車 約60乘客搭乘

2022/5/1 09:05（5/1 09:32 更新）
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台灣鐵路工會發起5月1日不加班活動，台鐵1日臨時機動開行18列次區間快車，花蓮站發車僅往台東、樹林站各1班，上午7時許陸續發車。圖為花蓮車站人潮冷清。中央社記者張祈攝 111年5月1日
台灣鐵路工會發起5月1日不加班活動，台鐵1日臨時機動開行18列次區間快車，花蓮站發車僅往台東、樹林站各1班，上午7時許陸續發車。圖為花蓮車站人潮冷清。中央社記者張祈攝 111年5月1日
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（中央社記者張祈花蓮縣1日電）台灣鐵路工會發起5月1日不加班活動，台鐵今天臨時機動開行18列次區間快車，花蓮站發車僅往台東、樹林站各1班，上午7時許陸續發車，總搭乘人數約60人。乘客嘆，無奈也沒辦法。

從花蓮搭車到台南的乘客說，昨天聽到有加開車，就趕緊先買票，受到火車停駛且花蓮大眾運輸選擇不多，只能先往北搭到台北，再轉乘高鐵或其他客運回台南。

往台東方向的陳姓女乘客說，原本計畫搭更早的車班，碰到台鐵停駛，只剩區間車能搭，有考慮要搭類火車，但客運通車時間太長，只好改變行程延後出發，無奈但也沒辦法。

往宜蘭方向的女乘客則說，固定週六都搭早上車班回宜蘭，這班加開車正好時間差不多，台鐵這次停駛對她影響不大。

台鐵花蓮運務段長吳金添、台鐵花蓮站長林德香在月台引導遊客，不過因2班次皆為加班車，有民眾上車後，數次下車向站務員確認「這班確定會到台北嗎？」深怕搭錯車；也有北上旅客拖著行李趕上車，最後一刻驚險發現坐到往台東方向的列車，在關門前跳下車。

吳金添接受媒體聯訪指出，往台東搭乘人數約25人，往樹林區間快搭乘人數約35人，2列車都由花蓮站司機員駕駛，今天出勤人數雖較平日少，經人力調度，花蓮沿線各站維持正常營運。

因應台灣鐵路工會5月1日不加班活動，台鐵今天表定列車全部停駛，除了類火車客運疏運，也臨時機動開行18列次區間（快）車，花蓮車站下午4時許還有4039次台東往花蓮、4034次樹林往花蓮2班列車。（編輯：方沛清）1110501

因應台灣鐵路工會5月1日不加班活動，台鐵1日臨時機動開行18列次區間快車，花蓮站發車共2班車，花蓮往樹林站上午7時14分發車，搭乘人數約35人。中央社記者張祈攝 111年5月1日
因應台灣鐵路工會5月1日不加班活動，台鐵1日臨時機動開行18列次區間快車，花蓮站發車共2班車，花蓮往樹林站上午7時14分發車，搭乘人數約35人。中央社記者張祈攝 111年5月1日
因應台灣鐵路工會5月1日不加班活動，台鐵表定列車全部停駛，臨時機動開行18列次區間快車，其中花蓮站僅發2班車，花蓮往台東站上午7時5分發車，搭乘人數約25人。中央社記者張祈攝 111年5月1日
因應台灣鐵路工會5月1日不加班活動，台鐵表定列車全部停駛，臨時機動開行18列次區間快車，其中花蓮站僅發2班車，花蓮往台東站上午7時5分發車，搭乘人數約25人。中央社記者張祈攝 111年5月1日
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