王國材：與工會目標一致 時間允許願向員工說明

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（中央社記者盧太城台東縣1日電）交通部長王國材今天表示，台鐵改革目標與工會一致，公司化版本也相近，公司化後員工身分可選擇公務員，財產處置還可再討論，如時間允許願意向每名員工說明。

王國材上午到台東火車站關心類火車運輸狀況，感謝到場支援的公路局人員、志工和退休台鐵員工幫忙，並和台鐵工會台東分會理事長張博翔當面溝通。

張博翔說，交通部只辦了15場說明就要通過公司化立法，15場說明會對全台地區來說遠遠不足，員工內心忐忑不安是可以體認的，希望能再舉辦說明會，溝通時候不是用鬥嘴的。

王國材表示，希望台鐵更好、民眾更安全、火車更準點，這些目標交通部和工會是一致的，或許溝通上能再有共識，如時間允許他願意向每名員工說明，從明天開始會再全力和工會溝通。

王國材表示，另外交通部和工會的公司化版本差距很小，主要是在資產部分，交通部這邊希望將那些不值錢的隧道、橋梁、軌道收回；好價值的如火車站都給公司。但工會希望所有資產都保留，這部分也可以再討論。

王國材說，員工身分部分，採雙軌制，目前是公務人員者則保留現有制度到退休，現有的制度、福利都保障，會保留猶豫期6年，6年內也可選新制；新進的員工則照新制規定。

前往關心的立委劉櫂豪表示，現在交通部和台鐵工會的版本差距不大，還有談的空間，也要保障員工，最主要是大家期待透過組織再造讓台鐵符合全民期待，邁向另一個135年。（編輯：方沛清）1110501

交通部長王國材（左）1日上午到台東火車站關心類火車運輸狀況，感謝到場支援的公路局人員、志工和退休台鐵員工幫忙。中央社記者盧太城台東攝 111年5月1日

台灣鐵路工會發動在5月1日勞動節當天，以不加班方式集體休假，表定列車全部停駛，臨時機動開行18列次區間（快）車因應。圖為車次1144新竹開往基隆的區間車在台北車站停靠。中央社記者徐肇昌攝 111年5月1日