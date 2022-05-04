王國材：台鐵5/1停駛民眾輸最多 再發生願負責

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台灣鐵路工會於1日勞動節發起不加班活動，交通部長王國材4日在立法院答詢時說，若再次發生，他願負責。中央社記者鄭清元攝 111年5月4日

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（中央社記者汪淑芬台北4日電）台灣鐵路工會於1日勞動節發起不加班活動，當天所有既定班表列車全停駛。交通部長王國材今天在立法院答詢時說，輸最多的是民眾，並表示若再次發生，他願負責。

王國材今天應邀到立法院交通委員會，報告「全國道路標線設計及號誌設置標準不一，對交通安全影響評估與改善措施」。

國民黨立委洪孟楷問王國材，台鐵5月1日勞動節的類火車與台鐵工會發起的不加班對撞，造成民眾習以為常的大眾工具無法行駛，而類火車明明就是遊覽車，結果學童問什麼是類火車，老師無言以對，這件事誰輸最多？

王國材回應，民眾輸最多輸。王國材也說明，類火車在國外很流行，是一種替代火車的做法，也就是依照鐵路車站與班表行駛。

洪孟楷再問王國材，台鐵工會並未反對公司化，交通部應就人員保障、財產運用與安全，與工會好好溝通，如果強行拚在5月前朝野協商三讀、端午節前通過台鐵公司化條例草案，只會激化台鐵工會，若台鐵工會再有一次不加班活動，誰該負責？

王國材表示，目前朝野立委不反對台鐵公司化，希望繼續往前走，因為還有16個子法要處理，他會敞開心胸與工會討論，希望不要再有一次不加班，若再發生，他願負責。王國材並未進一步說明負責方式。

民進黨立委劉世芳問王國材，對與工會的溝通有無信心，王國材說，目前行政院版與工會版的台鐵公司化條例草案差距不大，如果工會願就差異溝通，相信很快就會達成共識。（編輯：陳仁華）1110504