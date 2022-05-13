傳新竹客運擬停駛 立委憂衝擊民眾盼解決票價落差

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（中央社記者王揚宇台北13日電）時代力量立委邱顯智等人今天說，外傳新竹客運擬於9月12日營運許可證到期後，不再繼續經營，呼籲相關政府單位盡快邀集業者，檢討票價落差等議題，不要讓民眾通行權益受到損害。

交通部公路總局運輸組副組長楊聰賢表示，交通部長王國材17日將與業者討論，立委所提的議題會在討論範圍內。

邱顯智今天與時代力量新竹市議員廖子齊、新竹市南區市議員候選人陳鶴文召開「搶救新竹公車別再等，票價落差要解決」記者會，提出相關主張。

邱顯智表示，倘若新竹客運停駛34條公路路線，這將損害眾多民眾的通行權益。就長期來看，要能改善公車問題，公路總局應該邀集新竹地方政府及客運業者，檢討票價落差，擬定合理的分區公車運價，並與地方政府研擬公路客運與市區公車路線合併的可能性。

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邱顯智指出，公共運輸是一個城市新陳代謝的方式，竹竹苗作為一個整體的生活圈，思考公車路網時，不僅須顧及公車客運停駛對弱勢用路人的衝擊，更應該顧及整體都市用路人的道路需求，並找出最佳解方。

受邀出席記者會的楊聰賢指出，公路客運業者受疫情衝擊，有某一程度的困難，公路總局已啟動很多的輔導機制，也有跟業者密切協商；對於這34條路線，會以個案方式處理，而立委所提建議，將會在17日的會議中討論。（編輯：翟思嘉）1110513