交通部助增客源 客運納推廣特色旅遊配套

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（中央社記者汪淑芬台北17日電）交通部長王國材今天與客運業者舉行視訊會議，針對客運業面臨疫情造成運量大幅下滑，王國材表示，將國道客運及公路客運納入推廣特色旅遊配套的銜接交通工具。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，客運業載客量大幅下滑，造成客運公司營運虧損，甚至有意停駛多條營運路線。

王國材下午邀客運業者座談，討論客運運輸業營運困難及政府協助事項。

公路總局在座談會結束後發布新聞稿表示，為增加客運客源，王國材請觀光局配合修正獎勵旅行業推廣特色團體旅遊，在以遊覽車及租賃車為主要旅遊運具下，也將國道客運及公路客運納入與高鐵、台鐵相同可作為配套的銜接交通工具。

另針對業者提出的其他訴求，王國材指示公路總局，就偏遠服務路線營運虧損補貼應再加快撥款速度，並精算經費以足額補貼辦理，也請公路總局構思振興補助方案，激勵業者載客增加收入。

王國材也勉勵客運業界以更宏觀的角度，檢視現行產業結構，並趁機做調整。王國材說，部分客運業者過去以3、5條路線的小規模經營模式，在因應市場的變化下須重新改變經營策略；客運業者也要改變思維，以合作取代競爭，透過聯合排班方式提供服務，爭取客源。

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公路總局表示，針對客運業紓困貸款金額已從新台幣5億元提高至10億元，因「對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難公路汽車客運業紓困貸款保證作業實施要點」於13日頒訂，王國材要求公路總局儘速公布申請日期，協助營運困難的客運業度過難關。

今天的會議由王國材主持，參與人員包括公路總局局長陳文瑞、路政司長林福山、中華民國公共汽車客運全國聯合會理事長李博文、監事會召集人王應傑、秘書長謝界田以及多家客運業主管。（編輯：張雅淨）1110517