看好疫情趨緩 7月人力需求創11年來同期新高

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（中央社記者張雄風台北17日電）勞動部今天公布今年7月底就業市場人力需求情形，預估人力需求淨增加8.7萬人，創101年以來同期新高；勞動部說明，市場估7月疫情趨緩，易有報復性出遊、消費等，預期擴增人力。

為了解民國111年7月底就業市場人力需求情形，勞動部於今年4月6日至4月22日就員工規模30人以上事業單位辦理「111年第2次人力需求調查」，回收有效樣本計3001家，於今天記者會中公布結果。

勞動部表示，事業單位預計今年7月底較4月底人力需求淨增加8.7萬人，人力需求增加事業單位占比及淨增減人數續創101年以來同期新高。

勞動部說明，根據調查，主因新興科技應用與企業數位需求仍殷，廠商持續擴增產能，另國內防疫採「正常生活、積極防疫、穩健開放」模式，防疫與經濟並行，看好暑假旅遊消費旺季商機。

調查指出，按行業別觀察，以製造業人力需求淨增加4.2萬人較多，批發及零售業淨增加1.4萬人次之，住宿及餐飲業淨增加0.8萬人再次之。

事業單位增加人力主要原因，以「公司營運擴增或多角化經營」占61.4%最多，「退離者之補充」占21.7%次之；較特別的是藝術娛樂及休閒服務業因暑假旅遊消費需求，以「即將進入本產業旺季」（占51.8%）占比最高。

勞動部統計處長梅家瑗表示，除了人力需求淨增加8.7萬人創101年來同期新高外，行業別中，批發及零售業淨增加1.4萬人；職類別中則是技藝、機械設備操作及組裝人員淨增加3.2萬人，也都創歷年同期新高。

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媒體提問，由於調查是在4月進行，當時國內COVID-19疫情尚未像現在每天逾萬人確診，是否會過度樂觀。梅家瑗說，若是比照去年的情況，同樣在4月間進行調查，當時國內尚未有疫情升溫的跡象，因此5月升三級警戒時產業都受到衝擊，最後人力僱用情況也不如預期，「去年同期的預估的確是過度樂觀」。

然而，梅家瑗進一步解釋，今年4月時已經有疫情升溫跡象，若就中央流行疫情指揮中心推估，7月左右就會趨緩；根據國外經驗，疫情趨緩後會有報復性出遊、消費現象，相信國內若疫情明顯降溫，也會有一段消費爆發的時間，跟著帶動人力需求。（編輯：陳仁華）1110517