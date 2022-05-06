飯店業喊缺工想聘移工 勞動部建議先加薪

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（中央社記者吳欣紜台北6日電）飯店業稱因疫情致人力吃緊，盼開放引進移工，勞動部今天說，將啟動專案媒合服務計畫，但據統計，去年房務人員求才薪資起薪平均為新台幣2萬5438元，缺工應可先「加薪」解決。

根據多家媒體報導，寒舍餐旅董事長蔡伯翰向媒體表示，缺工會是所有飯店要面對的共同議題，業者希望和政府討論飯店業開放進用移工。

對此，勞動部勞動力發展署今天發布新聞稿指出，因應飯店應反映缺工問題，今天已經主動聯繫寒舍集團及雲品集團瞭解人力短缺情形，並將運用安穩僱用計畫加強推介，積極媒合人力。

發展署表示，為了協助產業紓解缺工及維護國人就業權益，發展署已訂定「產業缺工專案推動方案」，對於外界反映特定行業缺工，就會主動聯繫目的事業主管機關或事業單位確認並掌握具體人力需求資訊，據以展開客製化求才服務，協助事業單位補實人力。

發展署也提到，交通部觀光局在3月時召開「觀光旅館業及旅館業人力短缺研商會議」，邀集各公（協）會及業者了解缺工現況，職缺需求大多為房務員、餐廳內外場人員、大廳接待或櫃檯人員等，會中決議由觀光局協助調查旅館業人力需求調查，彙蒐缺工業者名單及具體人力需求條件，包括職缺內容及薪資待遇等勞動條件後，提供給發展署後續展開專案媒合服務。

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發展署也表示，依據交通部108年「觀光產業人才供需調查及推估」研究報告建議，未來3年旅宿業人才供給不足，而畢業生不願投入主因為薪資條件不符預期，且以發展署受理求才登記統計資料來說，去年住宿餐飲業平均求才薪資為2萬8847元，而薪資3萬元以下的職缺占比為70.89%，其中房務人員求才薪資起薪平均為2萬5438元，顯示缺工問題應可透過提高勞動條件等方式改善。

發展署強調，考量目前國人近6成從事服務業，其中旅館房務工作又以婦女及中高齡者從業居多，業者人力需求，仍建議以聘僱國人為優先。（編輯：陳政偉）1110506