缺工問題嚴峻 監察院籲行政院通盤檢討移工政策

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（中央社記者陳俊華台北20日電）監察院今天說，近年台商回流及外商投資，增加就業機會，但因少子及高齡化、民眾就業意願改變，缺工問題嚴峻；籲請行政院通盤檢討移工政策，解決勞動力短缺及勞動力素質問題，維持國家競爭力。

監察委員蘇麗瓊、王榮璋透過新聞稿指出，監察院社會福利及衛生環境委員會、財政及經濟委員會聯席會議19日通過兩人所提調查報告。

調查報告指出，受少子及高齡化影響，依國家發展委員會推估，到2030年時，20到24歲、25到34歲及35到44歲等3個年齡層的青壯年人口，都是負成長，2021到2030年勞動力增幅趨緩，年平均成長率由過去的0.8%降為0.2%，勞動力組成漸趨高齡，55歲以上占比由16.6%增至23.8%。

報告表示，近年因中美貿易摩擦，台商回流及外商投資，促使勞動力需求增加，雖2020年因疫情暫停移工入境，移工人數稍微緩減，但已突破70萬人；長期視為「補充性勞力」的移工，在人口結構老化、民眾就業意願改變下，儼然已成「替代性勞力」。

報告指出，勞動部允宜在不影響民眾就業機會下，就「移工失聯從事黑工的問題與對策」、如何「拓展移工來源」、「留用優質移工」等議題會商相關主管機關，通盤檢討移工政策。

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調查報告同時也提醒，主管機關應注意數位科技快速發展下，未來勞動力供需變化趨勢。經濟部允宜與勞動部共同關注、分析新興科技對於製造業人力需求，由「互補性」轉為「替代性」的時程，並確實評估無法由本國勞動力填補的產業人力需求，以適切調控移工引進政策，有利於產業升級。

另外，國發會宜會商並協調勞動部、教育部、經濟部、僑委員及衛生福利部等部會，依缺工情形、產業升級、數位發展、自動化及智慧化程度、經濟發展藍圖，掌握未來勞動力供需變化趨勢及各產業高、低階人才需求，妥為短、中、長期的整體人力資源規劃。（編輯：蘇志宗）1110120